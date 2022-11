Rumo à Copa: Seleção Brasileira embarca para o Catar

A delegação Brasileira embarcou neste sábado, 19, rumo ao Catar. Jogadores e comissão técnica deixaram o CT da Juventus, em Turim, por volta das 9h, e devem chegar na concentração em Doha por volta das 16:20 (horário de Brasília).

Os jogadores embarcaram vestindo um terno, traje especial para a Copa. Porém, eles trocaram de roupa depois, para um uniforme da CBF feito especialmente para viagens, mais confortável. Alguns jogadores postaram em suas redes sociais vestido com os trajes.

Depois da arrumação da bagagem e uma foto oficial reunindo todos os integrantes, a delegação embarcou por um terminal anexo do Aeroporto Internacional de Turim. Nas redes socias, os jogadores postaram fotos da viagem.

Alguns torcedores tentaram autógrafos e fotos com jogadores, mas sem sucesso. Eles só foram atendidos por um único jogador que foi o Fabinho que parou e falou com a torcida.

Após chegar em Doha, a Seleção Brasileira fará ainda mais quatro treinos antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, 24. O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, junto com Sérvia, Suiça e Camarões.