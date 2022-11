Sérvia goleia Bahrein em último amistoso antes de encarar o Brasil

A Sérvia entrou em campo nesta sexta-feira, 18, para realizar um treino de luxo contra a seleção do Bahrein, na cidade de Rifa, que fica no país asiático. De olho na estreia da Copa do Mundo contra o Brasil, a equipe europeia não tomou conhecimento dos adversários e venceu pelo placar de 5 a 1.

O capitão Dusan Tadic marcou dois gols e deu uma assistência. Vlahovic, Djuricic e Jovic também balançaram as redes. O treino de luxo marcou o retorno de Vlahovic aos gramados. O atleta está recuperado de lesão e entrou em campo por 45 minutos.

O centroavante Mitrovic, outra peça importante do técnico Dragan Stojkovic para a Copa do Mundo, não participou da partida. Ele está recém-recuperado de lesão e foi poupado visando a estreia no Mundial.

Brasil e Sérvia se enfrentam na próxima quinta-feira, 24, às 16h, no Estádio Lusail. Os principais jogadores da seleção europeia estarão em campo.