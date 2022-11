Tite monta time titular com quatro atacantes

Confirmar os onze titulares de Tite para a estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, 24, às 16h, pelo grupo G da Copa do Mundo do Qatar, ainda é uma missão difícil, até mesmo pela grande quantidade de opções à disposição no setor ofensivo. Mas, ao menos, uma coisa parece certa: o treinador vai montar a equipe com quatro atacantes, com Neymar um pouco mais recuado, e o restante disputando as outras três vagas na frente.

No treinamento de quinta, no CT da Juventus, em Turim, na Itália, Tite montou as duas equipes com o mesmo esquema: 4-2-3-1. Em uma, com Neymar responsável pela armação, Raphinha e Vinicius Júnior nas pontas e Gabriel Jesus como centroavante.

O outro time tinha Rodrygo fazendo a função de 10, no lugar do astro do PSG, Antony e Martinelli aberto pelos lados e Richarlison na referência.

Caso o esquema seja confirmado, os únicos que têm titularidade garantida são Neymar e Raphinha. Com isso, as vagas em disputada seriam: na ponta, entre Vinicius Júnior e Antony. Uma outra briga boa é entre Gabriel Jesus, que está em alta no Arsenal, e Richarlison, que voltou de lesão.

E não para por aí. No meio-campo, o companheiro de Casemiro também virou um mistério. Fred, do Manchester United, era considerado titular absoluto, tendo como base o time usado na maior parte das Eliminatórias da América do Sul. Mas Bruno Guimarães, ex Athletico-PR e atualmente no Newcastle, vem de boa temporada na Premier League, aproveitou bem as chances que teve na seleção e passou a ser visto com outros olhos pela comissão técnica.

E uma outra possibilidade é puxar Lucas Paquetá para jogar como segundo homem de meio e deixar a equipe ainda mais ofensiva.

As possibilidades e peças são inúmeras para Tite e tudo pode mudar de acordo com o adversário da vez, como o treinador deixou claro recentemente.

A defesa também teve atenção especial de Tite no treinamento de quinta-feira. O objetivo é encontrar uma forma de neutralizar a poderosa dupla de ataque da Sérvia, formada por Mitrovic e Vlahovic, e o habilidoso Kostic pelo lado.

Com isso, Danilo e Éder Militão disputam a titularidade.

O Brasil treina na manhã desta sexta-feira e depois os jogadores descansam até a partida rumo ao Qatar.

Favoritismo

Após a atividade de quinta, o zagueiro Marquinhos e o atacante Rodrygo afirmaram que o Brasil precisa ratificar seu favoritismo na Copa do Mundo com boas atuações em campo, e assim espantar qualquer tentativa do adversário de surpreendê-lo.

"Sabemos que temos uma grande seleção, que estamos entre os favoritos, mas também têm outras seleções muito boas também. E isso fica fora de campo, não adianta ser favorito e chegar no campo e não demonstrar", disse o atacante do Real Madrid.

Já o zagueiro do PSG, um dos capitães da equipe de Tite, afirmou que a Seleção precisa mostrar seu potencial nos campos do Catar para evitar surpresas, como às vezes acontece em torneios curtos ou jogos de eliminação direta.

"Todas as seleções estão prontas e são muito equilibradas, podem fazer uma partida que dificulta o nosso jogo. Mas temos que entrar e fazer a partida da nossa vida", garantiu.