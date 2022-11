Treinador da Sérvia diz não acreditar em favorito ou azarão

O treinador da Sérvia, Dragan Stojkovic, não quis falar sobre projeções para a sua seleção nesta Copa do Mundo. Ao ser perguntado se a Sérvia, que está no grupo G com Brasil, Suiça e Camarões, teria chances de ir para as oitavas de final, o comandante falou que o status de favorito ou azarão é irrelevante.

"Não gosto de previsões, nem estou muito interessado nisso. Viemos aqui para mostrar que temos qualidade e que temos que ir o mais longe possível. A gente vai jogo a jogo. Quem nos vê como vocês veem, isso é problema de vocês. Se seremos favoritos ou azarões, é totalmente irrelevante", disse o comandante da Sérvia.

Dragan destacou a importância de representar bem o seu país na competição. No último amistoso antes da estreia na Copa na última sexta-feira, 18, a Sérvia goleou o Bahrein por 5 a 1.

"Vim duas vezes como jogador e agora venho como treinador. De qualquer forma, vai ser difícil. Brasil, Camarões e Suíça são seleções muito fortes, mas nós podemos, estamos aqui. Acredito em mim e faremos o possível para passar de fase", falou Stojkovic.

A Sérvia estreia na competição na próxima quinta-feira, 24, às 16h quando encara o Brasil no Estádio de Lusail.