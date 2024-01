Copa São Paulo: Jacuipense vence e Conquista fica no empate | A TARDE

Outros dois representantes da Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de Bahia e Vitória, Jacuipense e Conquista entraram em campo, neste sábado, 6, no interior de São Paulo.

O Jacupa conquistou seus três primeiros pontos na competição, ao vencer o Comercial-SP, por 1 a 0, com gol Daniel, de fora da área.

O time baiano está na terceira colocação do Grupo 6, com três pontos, e tem chance de classificação para a próxima fase.

O próximo e último duelo decisivo da fase de grupos da Copinha será na terça, 9, às 13h, contra o Novorizontino.

Já o Conquista ficou no 0 a 0, diante do São Bernardo-SP, e conquistou seu primeiro ponto no torneio de base. A equipe está na terceira colocação e manterá acesa a chama da classificação se o Juventude perder para a Portuguesa Santista, hoje.

A Portuguesa será a próxima adversária da equipe baiana, também na terça-feira, 9, às 13h.