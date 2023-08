Corinthians, América-MG e Botafogo buscam vaga nas oitavas da Sula

Três times brasileiros - Corinthians, América-MG e Botafogo - entram em campo nesta semana em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023 em repescagens sem grandes favoritos, já que os jogos de ida tiveram placares apertados.

O Botafogo é o que se encontra em situação mais confortável entre os candidatos à vaga na próxima fase do torneio.

O time carioca, líder isolado do Campeonato Brasileiro, venceu em sua visita ao Patronato, da segunda divisão da Argentina, por 2 a 0 no jogo de ida na cidade de Paraná e tem tudo para se classificar na quarta-feira, jogando em casa.

O Botafogo triunfou em todas as partidas que disputou no estádio Nilton Santos no Brasileirão e pode até perder por um gol de diferença para os argentinos.

Os demais resultados da ida dos playoffs foram empates ou vitórias por apenas um gol de diferença, o que injeta uma dose de suspense para as partidas decisivas.

As repescagens valendo vaga nas oitavas de final da Sul-Americana são disputadas entre os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores e os segundos da Sul-Americana.

Nada definido

O Corinthians pretende voltar a brilhar no âmbito continental 11 anos após a conquista do Mundial de Clubes. Para manter o sonho vivo, o time paulista precisa começar com o acesso às oitavas de final da Sul-Americana nesta terça-feira, aproveitando a valiosa vitória no jogo de ida contra o Universitario, em São Paulo, por 1 a 0 com seu time reserva.

Já o América-MG, que também joga na terça, vive um mau momento: no sábado foi eliminado nos pênaltis pelo próprio Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, e no Brasileirão é o lanterna. A Sul-Americana é então uma tábua de salvação para o time mineiro. Mas a missão em Belo Horizonte não será nada fácil, já que terá pela frente o Colo Colo, para quem perdeu por 2 a 1 em Santiago.

Em um dos duelos mais equilibrados da repescagem, o Barcelona do Equador deu o primeiro passo com a vitória por 2 a 1 em casa, mas a vaga será disputada nesta terça contra o experiente Estudiantes, tetracampeão da Libertadores (1968, 1969, 1970 e 2009), em visita de alto risco à cidade argentina de La Plata.

Na quarta-feira, o peruano Sporting Cristal vai tentar reverter a desvantagem contra o Emelec, do Equador, após perder por 1 a 0 em casa.

No mesmo dia, o argentino San Lorenzo, primeiro campeão da Sul-Americana, em 2002, tem vento favorável para avançar para as oitavas de final ao receber o Independiente de Medellín no Nuevo Gasómetro, após vencer os colombianos por 1 a 0 fora de casa no jogo de ida.

Tudo está aberto no duelo entre os chilenos Audax e Ñublense, que ficaram no empate em 0 a 0 e voltam a se enfrentar na quinta-feira, em Concepción.

Com relativa vantagem após uma vitória de 1 a 0 em casa, o Libertad paraguaio tem que aproveitar essa diferença diante do Tigre na Argentina.

A final da edição de 2023 do segundo torneio de clubes mais importante da Conmebol será no dia 28 de outubro, em Montevidéu.

Programação dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana-2023 que serão disputados esta semana (entre parênteses os resultados das partidas de ida)

Terça-feira:

Em Belo Horizonte: América-MG (BRA) - Colo Colo (CHI) (1-2)

Em La Plata: Estudiantes (ARG) - Barcelona (EQU) (0-1)

Em Lima: Universitario (PER) - Corinthians (BRA) (0-1)

Quarta-feira:

No Rio de Janeiro: Botafogo (BRA) - Patronato (ARG) (2-0)

Em Guayaquil: Emelec (EQU) - Sporting Cristal (PER) (1-0)

Em Buenos Aires: San Lorenzo (ARG) - Independiente Medellín (COL) (1-0)

Quinta-feira:

En Concepción: Audax Italiano (CHI) - Ñublense (CHI) (0-0)

En Tigre: Tigre (ARG) - Libertad (PAR) (1-2)