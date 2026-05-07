Craque do Real Madrid sofre traumatismo craniano após briga em treino

Às vésperas de mais um El Clásico, a crise interna no Real Madrid ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, 7. Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol Marca, os volantes Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni protagonizaram uma nova briga durante atividades no CT de Valdebebas, em Madri, e o uruguaio teve consequências graves.

O episódio aconteceu apenas um dia depois de os dois jogadores já terem se desentendido em campo durante um treinamento do elenco merengue. Na ocasião, a discussão começou após entradas mais fortes de Valverde em divididas com Tchouaméni e terminou em troca de empurrões diante dos companheiros.

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Desta vez, no entanto, a situação teria ultrapassado o limite, levando Valverde a ser nocauteado, cair no chão, bater a cabeça, ficar inconsciente, perder a memória e ser levado às pressas para o hospital.

Ainda nesta quarta, o Real Madrid comunicou que o jogador sofreu um O traumatismo cranioencefálico, lesão física no tecido cerebral decorrente de trauma externo. De acordo com o clube merengue, o uruguaio está bem em sua casa, mas precisará ficar em repouso por 10 a 14 dias.

O período afastado dos gramados tira um dos principais jogadores do time espanhol do clássico contra o Barcelona, que pode selar o título do Campeonato Espanhol para o rival catalão. O duelo acontece no próximo domingo, 10, às 16h, no Camp Nou.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico. Valverde está em casa, passa bem e deverá permanecer em repouso por 10 a 14 dias, conforme indicado pelos protocolos médicos para este diagnóstico", escreveu o Real Madrid em pronunciamento oficial.

Valverde quebrou o silêncio

O jogador foi às suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Em story publicado no Instagram, Valverde negou que foi agredido pelo companheiro e admitiu que "acertou a mesa acidentalmente" após um "desentendimento".

Nota completa divulgada pelo uruguaio

“Ontem tive um incidente com um companheiro de equipe durante um treino. O desgaste das competições e a frustração fizeram tudo parecer maior do que realmente era.

Em um vestiário normal, esse tipo de coisa pode acontecer e normalmente é resolvido internamente, sem virar algo público.

Claramente, alguém aqui está espalhando rumores e, em uma temporada sem títulos, na qual o Real Madrid está sempre sob escrutínio, tudo ganha proporções maiores.

Hoje tivemos outro desentendimento. Durante a discussão, acabei acertando uma mesa acidentalmente, o que causou um pequeno corte na minha testa e exigiu uma ida de rotina ao hospital.

Em nenhum momento meu companheiro me agrediu, e eu também não o agredi.

Sinto que minha raiva com a situação, a frustração ao ver alguns de nós sofrendo para chegar ao fim da temporada dando tudo de si, me levaram ao ponto de discutir com um companheiro.

Peço desculpas. Sinto muito de verdade, porque essa situação me machuca. O momento que estamos vivendo é doloroso.

O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida, e eu não consigo ser indiferente a isso. O resultado foi um acúmulo de coisas que culminou em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e deixando espaço para dúvidas que alimentam ainda mais um acidente.

Eu não iria me pronunciar até o fim da temporada. Fomos eliminados da Champions League e eu guardei minha raiva e frustração para mim.

Desperdiçamos mais um ano, e eu não me sentia em posição de postar nas redes sociais quando o único lugar em que eu precisava aparecer era em campo — e sinto que foi isso que fiz. Por isso, sou o mais triste e abalado por passar por essa situação, que me impede de jogar a próxima partida por decisão médica.

Sempre dei tudo de mim até o fim, e dói mais em mim do que em qualquer outra pessoa não poder fazer isso agora. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar com qualquer decisão que julgarem necessária. Obrigado.”

O que aconteceu

De acordo com o Marca, o clima entre os dois jogadores já era ruim desde o início das atividades desta quinta. A tensão teria aumentado ao longo do treinamento até explodir no vestiário do centro de treinamento do clube espanhol.

O portal afirma que diversos jogadores precisaram intervir para separar os atletas e conter a discussão, descrita internamente como "muito grave". Pessoas ligadas ao elenco teriam classificado o novo episódio como "muito pior" do que a confusão ocorrida no treino.

Após a briga, o técnico Álvaro Arbeloa e membros da comissão técnica organizaram uma reunião de emergência no vestiário. Nenhum atleta deixou o CT até o encerramento da conversa, numa tentativa de conter o desgaste interno vivido pelo clube.

Valverde precisou levar pontos

Segundo o jornal AS, Valverde foi encaminhado ao Hospital Blua Sanitas Valdebebas, próximo ao centro de treinamento do Real Madrid, para receber atendimento médico após sofrer um corte que exigiu pontos.

O uruguaio teria sido acompanhado por Arbeloa até a unidade hospitalar. Ainda de acordo com veículos espanhóis, Tchouaméni havia pedido desculpas ao companheiro pela discussão do dia anterior, mas Valverde não aceitou a retratação e sequer cumprimentou o francês ao chegar ao vestiário nesta quinta.

Ambiente no elenco

As brigas entre Valverde e Tchouaméni acontecem em meio a um ambiente de forte desgaste dentro do elenco do Real Madrid. Nos bastidores, o clima já vinha sendo tratado como um dos mais turbulentos dos últimos anos no clube.

Recentemente, outro episódio de agressão interna também veio à tona. Segundo a imprensa espanhola, o zagueiro Antonio Rüdiger teria dado um tapa no rosto do lateral Álvaro Carreras após um treinamento realizado entre os jogos contra Alavés e Betis.

Além disso, parte do elenco estaria rompida com Arbeloa. Conforme os relatos publicados na Espanha, ao menos seis jogadores se recusam a conversar com o treinador no dia a dia.

Temporada sem títulos

A sequência de conflitos internos acontece em um momento especialmente delicado para o Real Madrid. Sob o comando de Arbeloa, que assumiu a equipe em janeiro após a saída de Xabi Alonso, o clube amarga uma temporada sem títulos.

Na Champions League, o time foi eliminado nas quartas de final pelo Bayern de Munique. Já na Copa do Rei da Espanha, caiu diante do Albacete Balompié, da segunda divisão. A equipe também perdeu a final da Supercopa da Espanha 2026 para o rival Barcelona.

Agora, a pressão aumenta ainda mais às vésperas do próximo El Clásico. Real Madrid e Barcelona se enfrentam no domingo pelo Campeonato Espanhol, em partida que pode sacramentar o título do clube catalão, que precisa de apenas um ponto para confirmar a conquista.