Criminosos receberão multa de R$ 316 mil por boneco de Vini Jr.

A Comissão Espanhola Antiviolência aprovou nesta segunda-feira, 5, a proposição de multas pesadas e punições para torcedores identificados como autores de atos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A informação é do Conselho Superior do Desporto (CSD).

Quatro pessoas foram acusadas de pendurar um boneco com a camisa de Vini Jr. em uma ponte de Madrid. O crime aconteceu horas antes de um clássico entre Atlético e Real, válido pela Copa do Rei. Os responsáveis pelo ato receberão "multas de 60.001 euros" (R$ 316 mil) e não poderão entrar em "locais esportivos pelo período de dois anos".

Os membros, que foram detidos pela polícia de Madrid, estão sendo investigados por "crime de ódio", categoria que faz parte de crimes racistas na Espanha.

A violência sofrida pelo atacante brasileiro ganhou uma nova página no dia 21 de maio, quando o craque foi alvo de ofensas racistas na partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Os suspeitos serão punidos com "multas de cinco mil euros (R$ 26 mil) e proibição de acesso a locais esportivos pelo período de um ano".

As medidas ainda precisam ser aprovadas pelos órgãos do governo espanhol para entrar em vigor. Como punição, a Justiça decidiu pelo fechamento do setor Kempes do Estádio Mestalla, de onde teriam saído a maior parte dos insultos contra Vini Jr.

Em defesa do brasileiro, o Real Madrid apresentou uma queixa na Procuradoria-Geral da Espanha “por delitos de ódio e discriminação”.