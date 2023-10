Cristiano Ronaldo pode ser punido com 100 chibatadas; entenda | A TARDE

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo segue em alta no mundo da bola mesmo atuando no futebol saudita. No entanto, o craque português pode ser punido com 100 chibatadas no Irã por uma situação inusitada que aconteceu fora de campo, em setembro, quando o Al-Nassr foi ao país jogar contra o Persepolis, pelo Grupo E da Liga dos Campeões da Ásia. A informação foi divulgada pelo jornal italiano 'Corriere dello Sport''.

Em um gesto de carinho, CR7 cumprimentou a artista iraniana Fatemeh Hamami, que tem 85% do corpo paralisado, com um abraço e um beijo na cabeça. Este ato, no código penal do Irã, é equiparado ao adultério e, por isso, Cristiano pode ser punido com 100 chibatadas caso retorne ao país. O encontro foi registrado nas redes sociais do Al-Nassr.



Pela fase de grupos, não há mais jogos para o Al-Nassr no Irã, mas é possível enfrentar times do país nas fases seguintes. Além do Persepolis, Nassaji Mazandaran e Sepahan representam os iranianos na competição. No Al Nassr desde 2022, Cristiano Ronaldo soma 31 gols em 36 jogos pela equipe da Arábia Saudita.

Confira o vídeo do encontro entre Cristiano Ronaldo e Fatemeh Hamami:





Reprodução | Al-Nassr