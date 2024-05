Cruzeiro vence o Alianza fora de casa e segue vivo na Sul-Americana | A TARDE

O Cruzeiro finalmente venceu a primeira partida e está vivo na Copa Sul-Americana! Nesta noite de terça-feira, 7, o time mineiro atropelou o Alianza-COL pelo placar de 3 a 0 e mantém as chances de classificação para o mata-mata.

Os gols do jogo foram marcados por Lucas Silva, Arthur Gomes e Papagaio. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 6 pontos e sobe para a vice-liderança do Grupo B, precisando torcer por um tropeço do Unión La Calera para manter a colocação.

A Sul-Americana não garante duas vagas diretas nas oitavas de final para os grupos, fazendo com que todos os vice-líderes ainda passem por um play-off contra as equipes que chegam eliminadas da Libertadores. Por isso, a Raposa ainda tenta vencer os seus dois jogos restantes para buscar a primeira posição e pular esta fase.

A próxima partida do Cruzeiro agora será diante do Atlético-GO, no domingo, 12, às 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo é válido pela 6ª rodada do Brasileirão, mas ainda será o quinto do time mineiro na competição.



Publicações relacionadas