Cruzeiro vence o Fortaleza e coloca o Bahia no Z-4 | A TARDE

Em jogo atrasado no Campeonato Brasileiro da Série A, o Cruzeiro venceu o Fortaleza, por 1 a 0, na capital cearense e colocou o Bahia na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A.

Com o resultado, o time mineiro chegou a 40 pontos. Já O Esquadrão de Aço segue com 38 pontos com uma partida a mais que o rival mineiro.

O Tricolor volta à campo na sexta-feira, 24, contra o Corinthians, na Neo Químico. Já o Cruzeiro encara o Vasco na próxima quarta-feira, ainda em partida atrasada da primeira divisão.