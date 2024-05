Cuca tem WhatsApp clonado; golpista pediu dinheiro a treinadores | A TARDE

O técnico Cuca, do Athletico Paranaense, teve sua conta do WhatsApp clonada. O golpista chegou a conversar com amigos dele para pedir dinheiro. Colegas de profissão como Vagner Mancini, do Ceará, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Dorival Júnior, da seleção brasileira, foram contactados.

Quando tomou conhecimento da situação, Cuca conversou com pessoas próximas e acionou a polícia. Ele fez um boletim de ocorrência em uma delegacia de Curitiba.

O golpe praticado pelo criminoso consiste no pedido de transferências bancárias através de mensagens a conhecidos da vítima, sob a alegação de estar com dificuldades em usar o aplicativo do banco para pagar contas que estão a vencer. Em um número novo, o golpista informa ter mudado de conta no WhatsApp. Cuca utiliza a foto da neta.

Com este tipo de crime sendo comum, é pertinente adotar medidas de proteção. Algumas recomendações são a ativação da verificação em duas etapas, além de não compartilhar códigos de confirmação via SMS. É pertinente desconfiar de qualquer pedido de transferências via pix, mesmo sendo de um telefone de pessoas conhecidas.



Publicações relacionadas