Da defesa ao ataque, todos os titulares do ECV já participaram de gols | A TARDE

Além de líder, o Vitória soma estatísticas que poucos clubes do futebol brasileiro conseguem alcançar. O Leão da Barra possui, do goleiro ao atacante, um time completo de jogadores com participações em gols no Campeonato Brasileiro da Série B, não atoa, é o líder da competição, com 42 gols em 30 jogos disputados.

No confronto diante do Tombense, no Barradão, na última sexta-feira, o lateral-esquerdo Edson Lucas entrou para o grande grupo de participações em gols na Série B. Com o passe para o gol de Matheusinho, Edson somou a sua primeira assistência e aumentou a lista a favor da equipe rubro-negra.

Entre gols e assistência, o atleta que lidera a estatística é o atacante Osvaldo, com 10 ao todo, logo em seguida vem o artilheiro da equipe, Léo Gamalho, que balançou as redes em oito oportunidades. E se tem ataque, também tem defesa, os zagueiros Wagner Leonardo e Camutanga somam sete participações em conjunto, enquanto o goleiro Lucas Arcanjo é o terceiro jogador que mais deu passes para gol, com dois no total.

Com a estreia do camisa 10 do Vitória, Matheusinho, balançando as redes, o clube atingiu a marca de 16 jogadores em busca da artilharia, totalizando 42 gritos de "gol" ao todo.

Em busca de aumentar a marca de gol e jogadores, o Vitória entrará em campo neste domingo, 8, contra o Criciúma, atual 8° colocado com 48 pontos, pela 31ª rodada da Série B. A partida acontecerá no Estádio Heriberto Hülse, com bola rolando as 18h.