Daniel Alves mudará versão pela quinta vez e dirá que estava bêbado | A TARDE

Preso em Barcelona acusado de estuprar uma jovem em uma boate na cidade, Daniel Alves está prestes a dar uma nova versão sobre o ocorrido, esta que seria a quinta do ex-lateral da Seleção Brasileira. Desta vez, o baiano de Juazeiro alegará estar bêbado durante o ato e, por isso, não lembra do ocorrido, justificando as mudanças nos depoimentos.

Segundo o portal UOL, a estratégia veio por parte dos advogados de defesa de Daniel, que tentarão afirmar que o mesmo não estava consciente de seus atos enquanto esteve na boate Sutton, em Barcelona, na Espanha.

De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira, 17, pelo diário ARA, da Catalunha, Daniel terá o apoio da ex-mulher, Joana Sanz, no qual estava casado no dia 30 de janeiro de 2022, em que supostamente ocorreu o crime. Em depoimento, a modelo irá afirmar que, naquela noite, o baiano chegou alterado em casa.

Caso a nova versão seja realmente divulgada, será a quinta mudança do ex-jogador perante a justiça desde o início do caso. Inicialmente, o mesmo disse não conhecer a suposta vítima, depois afirmou nada ocorreu no banheiro, para na sequência afirmar que houve apenas sexo oral e por último garantiu que o sexo com penetração foi consensual.

O julgamento final que definirá o futuro de Daniel Alves ocorrerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro, em Barcelona A acusação do caso pediu a pena máxima para crimes de violência sexual na Espanha, que significa 12 anos de prisão.