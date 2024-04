De boleiro a CEO: Dudu Cearense orienta finanças de atletas | A TARDE

“O jogador pensa que acabou, mas agora é que começa”. A frase é de Alexandre Silva de Souza, ex-atleta com quase 20 anos de futebol profissional que hoje se dedica a gerir os investimentos de outros atletas e garantir um pós-carreira sem sustos.



A propósito, se você não faz ideia de quem seja o Alexandre, talvez o reconheça como Dudu Cearense. “Nada a ver” admite o hoje consultor de investimentos que ganhou o apelido do irmão, ainda na infância. Como o próprio nome diz, Dudu nasceu em Fortaleza, se profissionalizou no Vitória e correu o mundo com o futebol.

Com várias convocações para a Seleção Brasileira, Dudu teve passagens por Atlético-MG, Fortaleza e times internacionais como Kashiwa Reysol, do Japão, Rennes, da França, CSKA de Moscou e Olympiacos da Grécia.

O contato com outras culturas abriu os horizontes de Dudu, mas foi uma desilusão com um empresário que o despertou para a importância de investir. Aoas 30 anos, quando jogava no Goiás, começou a questionar as aplicações do que ganhava e fez seu primeiro curso de finanças.

“Eu não perdi dinheiro, mas deixei de ganhar”, lembra o ex-atleta, que viu boa parte dos seus recursos imobilizados. “Ele (empresário) só comprava imóveis e terrenos para alugar, patrimônio sem liquidez, você não tem dinheiro em caixa”, exemplifica o assessor e especialista de Investimentos, agora com certificação de mercado.

Dudu Cearense, que cursou até o 1º ano do ensino médio na base do Fortaleza e conclui no Vitória através de supletivo, está prestes a se formar economista e em novembro do ano passado criou a OKTO investimentos, empresa da qual é o CEO, ou Executivo-Chefe.

Hoje, no lugar de corridas e chutes, lida com fundos, CDB, criptomoedas, aplicações ‘offshore’. Com 10 clientes em apenas cinco meses, ele tem a missão de conscientizar os atletas de hoje da importância de se planejar financeiramente. Mais de 90% dos atletas decretam falência em até 5 anos após o término da carreira.

Armadilhas

Um exemplo clássico de erros cometidos durante a carreira de jogador é o dinheiro investido em carros de luxo, que comprometem o patrimônio e se depreciam rapidamente. Por outro lado, um investimento de R$ 10 mil por mês, com retorno de 0,5% ao mês acima da inflação, pode representar um montante de R$ 2.908.187,12 em 15 anos,

“Eu via na nossa classe pouco conhecimento”, conta Dudu. “O atleta de futebol é muito carente”, acrescenta o consultor, que enfrentou algumas resistências nas primeiras abordagens. “A receptividade (entre os atletas) é muito boa, mas existem algumas travas”, admite, apontando amigos, parentes e até gerentes de banco como dificultadores.

“O atleta é o que está em torno dele. Tem risco? Tem. Viver é um risco. Mas no final do dia o que importa é a confiança”, resume Dudu Cearense. E para corresponder à confiança dos jogadores que assessora, ele desenvolve carteiras de investimentos personalizadas para cada perfil.

“Pode ser um perfil conservador, com títulos pré-fixados, moderado, com fundos multimercado, ou mais agressivo, com porcentagem crescente”. O economês, é bom esclarecer, fica restrito à reportagem. “Eu nunca falo isso com eles”, diz Dudu, aos risos.

O assessor de investimentos esclarece que não é preciso ser um jogador com alto salário para investir. “Não estou preocupado com quanto ele ganha, mas quanto ele consegue poupar”. Com base nessa informação, são planejados investimentos de curto prazo, para cobrir emergências como períodos sem clube, médio prazo, baseado no tempo de contrato e longo prazo para garantir um patrimônio e uma renda no pós-carreira.

A consultoria financeira passa também pela prevenção contra golpes e investimentos espetaculares. “Falo com todos eles sobre isso, não caiam em ciladas de renda garantida, rentabilidade acima do mercado. Até a renda fixa é volátil. Não existe almoço grátis”, conclui.