De virada, Goiás perde para o Grêmio e está rebaixado para a Série B | A TARDE

Na noite desta quinta-feira, 30, Goiás e Grêmio se enfrentaram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino perdeu de virada para o Tricolor gaúcho por 2 a 1 e acabou com isso sendo o terceiro time rebaixado a Série B do Brasileirão em 2024.

O Goiás saiu na frente ainda no primeiro tempo com Morelli, o que deu esperanças ao Verdão de sonhar com a permanência. Na etapa final, em seis minutos, o Grêmio decidiu o jogo. Franco Cristaldo e Ferreirinha viraram o jogo para o Imortal, que se garantiu na Taça Libertadores de 2024 com o resultado.

Ao lado do Coritiba, o Goiás é o segundo time que menos venceu no Brasileiro: apenas oito vezes. Esse é o quinto rebaixamento na história do Esmeraldino no Brasileirão. O time também caiu nos anos de 1998, 2010, 2015, 2020 e agora em 2023.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, 3. O Grêmio recebe o Vasco em sua Arena, enquanto o Goiás visita o Fortaleza, na Arena Castelão. Os dois jogos estão marcados para às 18h30 e são válidos pela penúltima rodada da Série A.

Goiás, Coritiba e América-MG são os clubes rebaixados a Segundona em 2024. Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro lutam para escapar da última vaga no Z-4 e se manter na elite no próximo ano.