Decisões por pênaltis garantem mais três times nas quartas de final

A noite desta quarta-feira, 31, foi de emoção na Copa do Brasil. Além da classificação de Grêmio e Palmeiras no tempo normal, e do Bahia na disputa de pênaltis, outras três decisões foram definidas por meio das penalidades.

No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional reverteu o 2 a 0 que sofreu no jogo de ida e fez 3 a 1 no América-MG. Na disputa de pênaltis, Carlos de Pena foi o único a errar a cobrança e viu sua equipe ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Quem também foi buscar a desvantagem sofrida no jogo de ida foi o Botafogo, no Engenhão. Após perder por 3 a 2 para o Athletico-PR, o Alvinegro venceu pelo placar mínimo e levou a decisão para as penalidades. Apesar disso, o goleiro Bento garantiu a classificação do Furacão com duas defesas nas duas primeiras cobranças.

Por fim, na Neo Química Arena, o Corinthians foi outro time que correu atrás para reverter o placar e devolveu o 2 a 0 sofrido para o Atlético-MG na partida de ida. O gigante Cássio, maior pegador de pênaltis da história do clube, defendeu a cobrança de Hulk e viu Edenilson acertar a trave e Battaglia isolar, colocando a equipe paulista nas quartas de final.

Os jogos da quartas de final da Copa do Brasil 2023 serão definidos em sorteio, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no estado do Rio de Janeiro. A previsão é que as partidas sejam disputadas nas semanas dos dias 5 e 12 de julho.