Derrota para o Corinthians torna Vasco favorito ao rebaixamento | A TARDE

A luta contra o rebaixamento segue árdua nessa reta final de Brasileirão e mesmo fora da zona de rebaixamento, o Vasco se tornou favorito para ocupar a última vaga em aberto para a Série B do ano que vem. A chance de queda do clube carioca aumentou com a derrota em casa para o Corinthians, por 4 a 2, em jogo que aconteceu na noite de terça-feira, 29.

Confome cálculo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 42 pontos, o Vasco agora tem 52,3% de chances de ser rebaixado para a Série B. Coritiba e América Mineiro já estão matematicamente rebaixados e o Goiás virtualmente, com 99,68% de chances de queda e dependendo de um milagre.

Mesmo sem entrar em campo pela 36ª rodada, o Bahia, que está dentro da zona de rebaixamento, com 41 pontos conquistados, viu sua chance de rebaixamento cair para 30%. Outros clubes que ainda tem chances matemáticas de cair são: Cruzeiro (5,7%), Fortaleza (1,7%), além de Internacional, Corinthians e São Paulo, com menos de 1%.

O Bahia ainda tem três jogos a disputar no Brasileirão. Enfrenta nesta quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova, o São Paulo e pode deixar a zona de rebaixamento com um empate. No domingo, 3, visita o América Mineiro, e encerra sua participação enfrentando o Atlético Mineiro, na quarta-feira, 6, em casa.

Já o Vasco tem apenas mais dois jogos a disputar nesse Brasileirão. No domingo, enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, e termina o campeonato na quarta, contra o Bragantino, em São Januário.