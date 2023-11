“Desrespeito” diz torcedor sobre descaso do Bahia com concurso | A TARDE

Os torcedores do Bahia demostraram insatisfação com o clube ao notarem a demora da abertura da votação do concurso “Manto do Esquadrão”, que foi divulgado em julho. O projeto promovia dar o direito aos torcedores de criarem e depois escolherem as camisas 1 e 2 da temporada 2024. Esta seria a 6ª vez do tricolor fazendo este tipo de ação, iniciada em 2018.

O concurso iniciou no dia 8 de julho e receberia o design dos torcedores até o dia 17 do mesmo mês. A partir disso, as camisas finalistas seriam produzidas pelo clube e divulgada para os sócios, que votaria na sua favorita. A votação seria iniciada a partir do dia 15 de setembro, porém nunca aconteceu.

Desta forma, alguns torcedores demostraram a sua insatisfação com o descaso do clube nas redes sociais. “Acho um desrespeito do clube com quem se dedicou para participar.” disse um seguidor.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Bahia. O clube explicou que, “conforme o regulamento, ”a divulgação da próxima etapa seria” a partir de” e não na data específica. Além disso, a edição deste ano tem uma novidade especial que é a produção efetiva das camisas finalistas — em vez de apenas as imagens para votação —, daí a necessidade de um período para a realização da confecção”, informou o Esquadrão.