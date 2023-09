Diniz estreia pelo Brasil diante da Bolívia nas Eliminatórias

Quase nove meses depois da frustrante eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Qatar, a Seleção Brasileira volta a campo hoje em uma partida oficial para iniciar a nova era sob o comando do técnico Fernando Diniz, que pode ter seus dias contados já que o italiano Carlos Ancelotti tem acordo encaminhado para assumir o Brasil após a Copa América do próximo ano. O duelo de hoje será válido pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americana contra a Bolívia, a partir das 21h45, no estádio Mangueirão, em Belém. A Seleção volta a jogar na capital paraense depois de quase 12 anos, quando derrotou a Argentina por 2 a 0.

Iniciar essa trajetória rumo ao hexa com uma vitória e, principalmente, com um bom futebol, é fundamental para resgatar o ânimo dos torcedores brasileiros. Um dos responsáveis para trazer essa alegria de volta é Diniz, que irá comandar seu primeiro jogo à frente do Brasil. Conhecido por ter times ousados, alegres e que jogam sempre pra frente e em busca do gol, o treinador brasileiro irá iniciar essa missão que tem como objetivo levar a Seleção Canarinho até o próximo Mundial e, quem sabe, permanecer como treinador da Amarelinha em caso de bons resultados e conquistar o título da Copa do Mundo para interromper o maior jejum da história da Seleção.

Outro que também é uma grande esperança deste novo momento do Brasil é o craque Neymar, que ainda não atuou nessa temporada, mas garante que está pronto para entrar em campo e dar um verdadeiro show. “Não é a primeira vez que venho convocado para a seleção dessa forma. Há alguns anos aconteceu a mesma coisa e joguei os 90 minutos. Se não me engano, foi contra a Colômbia, nos EUA. Me sinto bem, me sinto feliz, mas obviamente não estou 100% fisicamente. Mas a cabeça está boa, o corpo está bom”, afirmou atacante.

O camisa 10 da Amarelinha também rasgou elogios a Diniz e não escondeu a empolgação de ser comandado pelo novo técnico da equipe. “Sempre admirei muito o trabalho do Diniz. Por tudo que ele fez nos clubes, por tudo que os jogadores já falaram dele, meus amigos. É orgulho muito grande trabalhar com ele. É nosso comandante, vamos tentar fazer dar certo. Minha relação com ele é igual a que tive com outros treinadores. De muita afinidade, de muito respeito, de muitas conversas. O atleta tem que, sim, conversar com o treinador, para escutar o seu lado”, destacou Neymar.

Por fim, o jogador enalteceu o torcedor paraense que fez uma grande festa para recepcionar os atletas convocados e deve lotar o Mangueirão para fazer uma linda festa e incentivar o Brasil durante os 90 minutos contra os bolivianos. “O carinho é tão grande que é difícil de retribuir o que eles estão fazendo por nós, às vezes, não dá para chegar perto de todo mundo, para tirar foto com todo mundo, mas o máximo que eu consigo fazer, eu vou estar fazendo. É muito legal receber esse tipo de carinho, é bem gratificante, nos deixa muito feliz”, completou.

Treino

Com o apoio de aproximadamente cinco mil crianças, a Seleção encerrou ontem, no palco da partida, a preparação para o duelo de hoje à noite. Jovens de um projeto social do estado foram convidados para um passeio e em seguida surpreendidas ao descerem no estádio para acompanhar as atividades e ver de perto os principais craques do país.

A primeira parte do treinamento ontem foi fechada e em seguida a imprensa pode observar o treino onde Diniz esboçou uma equipe com nove jogadores remanescentes da última Copa do Mundo. Gabriel Magalhães e Renan Lodi devem ser os únicos atletas que não estiveram no Catar e irão ser titular no embate contra a Bolívia.

A formação foi testada nos três dias de treinos no Pará, e os jogadores já foram informados sobre o titular após uma reunião na concentração.

Pré-Olímpica

Em amistoso de preparação para o campeonato pré-olímpico, a Seleção Brasileira sub-23 sofreu um apagão dentro de campo e foi derrotada ontem para o Marrocos por 1 a 0. O gol foide El Ouahdi.

FICHA TÉCNICA:

Brasil x Bolívia - 1ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Local: Mangueirão, Belém-PA, às 21h45 (horário da Bahia)

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (ambos do PAR)

Brasil - Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz

Bolívia - Guillermo Viscarra; Héctor Cuéllar, Carlos Roca e Jairo Quinteros; Medina, Luciano Ursino, Saucedo (Moreno), Miguelito; Víctor Ábrego (Jaume Cuéllar) e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas