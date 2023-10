Diretor do AFC Wimbledon renuncia após comentários ofensivos

Uma gravação secreta foi responsável pela saída do diretor-geral do AFC Wimbledon da Inglaterra. Danny Macklin renunciou ao cargo depois de ser divulgado insultos a uma funcionária do clube.

“Nunca quis matar ninguém, mas gostaria de matá-la. Maldita, vadia maldita. Eu gostaria de jogá-la pela maldita janela. Quero assassiná-la. Eu a o odeio. Maldita escória”, é o que diz o diretor geral na gravação.

Segundo o jornal britânico "The Times", Macklin fez comentários agressivos e sexistas, mirando especificamente em Rebecca Markham, que é a chefe de serviços aos torcedores e vendas de ingressos no AFC Wimbledon. Conforme o artigo, a gravação foi realizada por Matthe Wells, um segurança do clube com histórico militar, que instalou o dispositivo de escuta no escritório de Macklin no estádio Cherry Red Record.



“Não pude acreditar no que escutei. A forma como falava de Rebecca foi terrível ", disse o segurança ao jornal.



Em um comunicado oficial, o AFC Wimbledon enfatizou:



“Um clube responsável, inclusivo e atual, que pertence em sua maioria aos torcedores [com 75% de propriedade da torcida dos Dons]. Portanto, encara com seriedade o compromisso de agir de maneira apropriada e ser um exemplo, além de zelar pelo bem-estar de seus funcionários e torcedores".