Diretor do Australian Open anuncia retorno de Nadal na edição 2024 | A TARDE

Rafael Nadal voltará a competir no próximo Aberto da Austrália, em janeiro, anunciou o diretor do torneio, Craig Tiley, nesta quarta-feira, 11.

Nadal, vencedor de 22 Grand Slams, não joga desde que foi eliminado em Melbourne pelo americano Mackenzie McDonald, em janeiro deste ano, perdendo o resto da temporada devido a uma lesão no quadril.

O espanhol de 37 anos foi submetido a duas cirurgias em 2023 e, no mês passado, declarou que esperava poder encerrar a carreira nas quadras em 2024.

"Nosso campeão de 2022, Rafa Nadal, tem trabalhado em sua recuperação este ano. Ele sempre dá o seu melhor em Melbourne e ninguém duvida do quão competitivo ele é", afirmou Tiley.

"Tive contato com a equipe dele e agora ele está de volta às quadras [para treinar] com vontade de voltar a Melbourne em janeiro", acrescentou o diretor do torneio, que também anunciou o retorno do australiano Nick Kyrgios, após superar outra lesão de joelho.

"Agradeço o voto de confiança do Aberto da Austrália... estou treinando todos os dias e trabalhando duro para retornar o mais rápido possível", escreveu Nadal em sua conta na rede social X (antigo Twitter), após as declarações de Tiley.

Os organizadores do torneio esperam que Nadal possa desafiar o sérvio Novak Djokovic, recordista de Grand Slams (24 títulos) e dez vezes campeão em Melbourne.