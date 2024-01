Diretor do Bahia detalha contratação de meia e alfineta concorrentes | A TARDE

O diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, também esteve presente na apresentação do craque Everton Ribeiro na Arena Fonte Nova, neste domingo, 7. Na entrevista coletiva, o dirigente revelou detalhes das conversas entre o clube e também revelou o processo de negociação com o meia, que assumiu a camisa 10 no time.

“A gente começou essa conversa nas últimas semanas. Everton sempre foi uma pessoa muito disposta a entender o projeto, a família muito disposta a entender sobre a cidade. [...] Dentro dessas conversas a gente foi explicando o projeto, esse primeiro ano que a gente teve de transição, explicando o que a gente quer como Bahia, como crescimento, o que a gente pretende fazer como clube de muita história, de muita tradição”, destacou Cadu Santoro.

Brigando diretamente com o Internacional, pela contratação do atleta, o Bahia levou a melhor, com uma proposta superior, trazendo oportunidades para o meia. “A resposta disso tudo é um atleta super vencedor nos últimos anos, aceitar esse projeto. Quando um atleta do tamanho do Everton aceita esse desafio, mesmo tendo ofertas de muitos clubes que no último amo estiveram na nossa frente na tabela, acho que mostra o que queremos para os próximos anos”, completou o dirigente.