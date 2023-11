Disputas do 5º ao 8º lugar movimentam dia anterior às semifinais | A TARDE

Nesta quinta-feira, 23, as disputas do 5º ao 8º lugar da 1ª e 2ª divisão mais as semifinais da 3ª divisão movimentaram as três quadras do I Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, oito partidas foram realizadas. Agora, é a vez de os semifinalistas da 1ª e 2ª divisão entrarem em quadra, além da grande final da 3ª divisão, nesta sexta-feira, 24.

A programação desta sexta-feira inicia com as semifinais das categorias feminina da 1ª divisão, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, e da 2ª divisão, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, a partir das 9h. O Colégio Armim Matte-PR joga contra o Colégio QI-PB, enquanto o ADELL-SC enfrenta a Escola Nossa Senhora de Fátima-DF em busca da grande final da 1ª divisão feminina. Na 2ª divisão, os confrontos são: Escola José Gomes Lima-AL x Colégio Guilherme Dourado-TO; e Escola Carlos Augusto-MA x Escola Santana-PE.

Os meninos entram em quadra apenas a partir das 12h. Na 1ª divisão, o Colégio Bento Moussurunga-PR enfrenta o Radar-PE, e, logo depois, a Escola 2ª Grau-CE defronta a Escola Alcuino Gonçalo-SC. As disputas da 2ª divisão na Arena de Esportes serão a Escola Santa Catarina-AL versus o Instituto Educacional Paraibano-PB e o Colégio Santo Agostinho-MG contra o Colégio Salesiano São José-RN. A partir das 15h, é a vez das disputas finais de 5º a 8º lugar para definir as colocações gerais em ambas as divisões.

Final – O Ginásio do SESI de Simões Filho sedia suas últimas partidas desta competição. A partir das 9h, José Patrocínio-AP disputa a final da 3ª divisão feminina contra o Colégio Omega-SE. Em seguida, o São João Batista-PI enfrenta a Escola Nazira Anute-AC na categoria masculina.

Reunindo 19 unidades federativas do país, o I Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 é uma competição promovida pelo Ministério do Esporte, com a parceria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS).