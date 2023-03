Djokovic completa 379 semanas como número 1 do mundo

O tenista sérvio Novak Djokovic completou 379 semanas como número 1 do mundo, segundo o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 6, mas pode deixar o topo da classificação neste mês de março.

Djokovic bateu na semana passada o recorde absoluto da alemã Steffi Graff (377 semanas), depois de ter recuperado o trono em janeiro graças à conquista do Aberto da Austrália, seu 22º título de Grand Slam na carreira.

Mas 'Nole', que na última sexta-feira sofreu sua primeira derrota na temporada, no ATP 500 de Dubai, para o russo Daniil Medvedev - posteriormente campeão -, não irá disputar o Masters 1000 de Indian Wells (8 a 19 de março).

Ele está fora do torneio da Califórnia por não ter se vacinado contra a covid-19, dado que as autoridades americanas proíbem a entrada de estrangeiros não imunizados nos Estados Unidos.

Caso o espanhol Carlos Alcaraz, que tem 380 pontos a menos no ranking, seja campeão em Indian Wells, ele será o novo número 1 do mundo, posto que já ocupou no ano passado.

Na classificação publicada nesta segunda-feira, o Top 5 permanece sem mudanças, com o grego Stefanos Tsitsipas, o norueguês Casper Ruud e o americano Taylor Fritz atrás da dupla Djokovic-Alcaraz.

Mais abaixo, Medvedev colhe os frutos de seus três títulos consecutivos (Roterdã, Doha e Dubai), recuperando a sexta posição (+1), à frente de seu compatriota Andrey Rublev (7º).

No oitavo posto, o dinamarquês Holger Rune sobe dois degraus, depois de ter chegado às semifinais do torneio de Acapulco.

O espanhol Rafael Nadal, que continua se recuperando de lesão na perna esquerda e não estará em Indian Wells e Miami, perdeu uma posição e agora é o número 9, enquanto o canadense Felix Augier-Aliassime fecha o Top 10.

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 78ª posição.

Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 6 de março:

1. Novak Djokovic (SRV) 7.160 puntos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.780

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.805

4. Casper Ruud (NOR) 5.560

5. Taylor Fritz (EUA) 3.795

6. Daniil Medvedev (RUS) 3.775 (+1)

7. Andrey Rublev (RUS) 3.660 (-1)

8. Holger Rune (DEN) 3.321 (+2)

9. Rafael Nadal (ESP) 3.315 (-1)

10. Felix Augier-Aliassime (CAN) 3.245 (-1)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3.110

12. Cameron Norrie (GBR) 2.815

13. Jannik Sinner (ITA) 2.655

14. Alexander Zverev (ALE) 2.500

15. Karen Khachanov (RUS) 2.470

16. Frances Tiafoe (EUA) 2.395

17. Pablo Carreño (ESP) 2.240

18. Alex de Minaur (AUS) 2.165 (+4)

19. Tommy Paul (EUA) 2.000 (+4)

20. Borna Coric (CRO) 1.905

...

78. Thiago Monteiro (BRA) 676 (+6)