Djokovic inicia 417ª semana no topo do ranking da ATP; Alcaraz é o 2º | A TARDE

O sérvio Novak Djokovic iniciou nesta segunda-feira (18) sua 417ª semana no topo do ranking da ATP, com o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Masters 1000 de Indian Wells no domingo, consolidado na segunda posição.

Alcaraz eliminou Jannik Sinner (3º) na semifinal do torneio e impediu o italiano de somar os pontos necessários para ultrapassá-lo no ranking.

Na final, contra o russo Daniil Medvedev (4º), o jovem espanhol venceu para com ficar seu segundo título consecutivo em Indian Wells e uma vantagem de 495 pontos sobre Sinner.

Com 417 semanas no topo, Djokovic supera amplamente as marcas de seus dois grandes rivais: o suíço Roger Federer (310 semanas como número 1) e o espanhol Rafael Nadal (209).

Aos 36 anos, 'Nole' também está à frente de outros grandes tenistas da história, como Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) e Jimmy Connors (268).

O brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP continua sendo Thiago Wild, na 76ª posição.

- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 18 de março de 2024:

1. Novak Djokovic (SRV) 9.725 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.805

3. Jannik Sinner (ITA) 8.310

4. Daniil Medvedev (RUS) 7.765

5. Alexander Zverev (ALE) 5.060 (+1)

6. Andrey Rublev (RUS) 4.970 (-1)

7. Holger Rune (DIN) 3.875

8. Casper Ruud (NOR) 3.560 (+1)

9. Hubert Hurkacz (POL) 3.370 (-1)

10. Alex De Minaur (AUS) 3.300

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.255

12. Grigor Dimitrov (BUL) 2.935 (+1)

13. Taylor Fritz (EUA) 2.935 (-1)

14. Tommy Paul (EUA) 2.430 (+3)

15. Ugo Humbert (FRA) 2.420 (-1)

16. Karen Khachanov (RUS) 2.265 (-1)

17. Ben Shelton (EUA) 2.220 (-1)

18. Alexander Bublik (CAZ) 2.002 (+2)

19. Sebastián Baez (ARG) 1.990

20. Adrian Mannarino (FRA) 1.995 (+1)