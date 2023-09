Djokovic muda discurso em relação a vacina contra o Covid após título

Novak Djokovic aparenta ter alterado sua postura em relação às vacinas e à pandemia da Covid-19. Após inicialmente optar por não se imunizar, o jogador sérvio enfrentou restrições temporárias para competir em nações como Austrália e Estados Unidos. No entanto, no último domingo, ele conquistou o título do US Open ao derrotar Daniil Medvedev na final.

Durante uma entrevista recente conduzida pelo ex-tenista John McEnroe, Djokovic expressou uma perspectiva que nunca antes havia compartilhado publicamente.

“Eu nunca fui antivacina. Sempre fui a favor da liberdade de escolha. E isso é algo que realmente tomamos como garantido. Eu não sentia como se muitas pessoas pudessem escolher”, falou o novo número 1 do mundo.

O sérvio não participou de dois Grand Slams em sua trajetória profissional devido à recusa em tomar a vacina. Nesse período, o espanhol, Rafael Nadal conseguiu se tornar o maior vencedor de torneios da categoria na história, mas Djokovic, com o último título conquistado agora possui 24 troféus no masculino simples, acabou superando Nadal em quantidade de títulos individuais de Grand Slam.

US Open

No último domingo,10, Novak Djokovic e Daniil Medvedev se enfrentaram na final do US Open na categoria masculina de simples. Djokovic saiu vitorioso com um placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 e 6/3, conquistando assim o seu 24º título de Grand Slam na carreira.