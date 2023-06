Djokovic vira contra Khachanov e vai para semifinal do Roland Garros

Em uma partida com quase quatro horas, o sérvio Novak Djokovic, atual número 3 do mundo, venceu o russo Karen Khachanov, número 11, por 3 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 7/6(0), 6/2 e 6/4, nas quartas de final do Roland Garros. Agora, espera o vencedor de Carlos Alcaraz e Stefano Tsitsipas para disputar a semifinal.

No retrospecto do confronto, Djokovic tinha 8 a 1 contra Khachanov, sendo um desses confrontos em Roland Garros, agora passou a 9 a 1. Após um início irregular, o sérvio saiu atrás, perdendo o primeiro set do torneio. O russo, Khachanov, aproveitou para se impor, entretanto, não foi o suficiente para parar o número três do mundo, que virou os sets seguintes para 3-1.

O jogo

Com inúmeros erros de ambos, a igualdade no placar permaneceu até Khachanov encaixar uma bola cruzada e quebrar o serviço de Djokovic no quinto game para assumir a liderança. Com um ace, o russo manteve a vantagem e logo depois confirmou o serviço na segunda oportunidade no game, fechando a parcial no quarto set point: 6/4.

Equilíbrio é a palavra que define o segundo set. Djokovic começou a se encontrar no jogo e diminuiu os erros, já Khachanov respondeu bem à pressão e forçou a igualdade de games, 6-6, obrigando o desempate. Porém, foi no tie-break que o sérvio mostrou o porquê é o número 3 do mundo e fechou o set em 7-6, sendo 7-0 no tie-break.

No terceiro set, o Russo começou com a vantagem do saque, porém Djoko não pareceu convencido e logo quebrou o primeiro serviço no terceiro set. Em seguida, com um ace, o sérvio confirmou o serviço e abriu vantagem. Khachanov não deixa deslanchar. Com mais um ace e uma bola vencedora, Djokovic abre 30/0 no oitavo game do terceiro set, fecha o set com um smash. Final da terceira parcial: 6/2.

No último e decisivo set, Khachanov se recuperou e começou ganhando o primeiro game, em seguida, Djokovic deixou tudo igual. Boa parte do jogo permaneceu em equilíbrio, 4-4 até o sérvio voltar a quebrar sem ceder pontos para o russo e teve o saque do jogo. Djokovic abriu 40/0 e se aproximou da vitória no jogo. Com um ace, fechou o jogo 6/4 em 3 sets a 1.