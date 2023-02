Drama de domingo

A última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano ganhou contornos dramáticos. Enquanto o Bahia, maior campeão da história do estadual (com 49 títulos), e o Juazeirense já estão na tranquilidade, com a classificação garantida, o Vitória precisa ganhar do Barcelona (de preferência, goleando), no Barradão, e apelar à fé para conseguir uma vaga na semifinal. Nesse caso, o Leão vai torcer pela derrota do Itabuna para o Tricolor, no estádio Ribeirão, ou do Jacuipense para o Cancão, em pleno Valfredão.

Para o Rubro-Negro, o melhor é que as duas coisas ocorram e os dois concorrentes diretos sofram o revés para evitar maiores sofrimentos no já tenso ambiente da Toca. Se empatar com o Barcelona, depende não apenas de um triunfo do Bahia como de uma derrota do Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, para o Jacobinense. Todas as partidas da nona rodada da primeira fase do Baiano acontecem hoje, no mesmo horário, às 16h.

O Vitória vem de um início de temporada extremamente complicado, com eliminação iminente na Copa do Nordeste, além da forte angústia no estadual. Na última quinta, perdeu de 3 a 2 para o Náutico, em casa, em uma virada no segundo tempo que ampliou ainda mais a frustração dos torcedores que acreditam na redenção. O (não mais tão) novo técnico Léo Condé não conseguiu vencer no comando do Leão em quatro partidas disputadas. Foram duas derrotas e dois empates até então.

Fase complicada

Além disso, o time já vem vivendo um difícil enredo, desdobrado no pior desfecho, no estadual nos últimos quatro anos. O Rubro-Negro sentiu o sabor amargo da desclassificação, ocupando a mesma posição atual – a quinta colocação – em todos os campeonatos baianos de 2019 para cá. Uma espécie de triste sina que o maior campeão estadual do século XXI, com 11 títulos de 22 disputados, vem carregando em tempos recentes.

O técnico do Vitória, após a partida mais recente, falou dos desafios para uma mudança de conduta do time não apenas na “decisão” de sua vida no Baiano contra a Onça Pintada de Ilhéus. “É um momento crítico, um momento muito ruim. Mas vejo dentro do próprio elenco boas peças. É um elenco que foi todo reformulado. É continuar trabalhando, ajustando. Queria que a equipe tivesse mais argumentos ofensivos e, de certa forma, a gente atingiu. Mas ainda está longe do que espero. A gente consegue extrair e melhorar quando tiver tempo”, refletiu.

Na temporada, o time tem sofrido muito com as bolas paradas (faltas e escanteios), o que, explica o treinador, vem tentando corrigir nos treinos entre as partidas. “A gente precisa dar uma atenção especial nessa questão da bola parada, que foi totalmente decisiva (nos gols sofridos no jogo com o Náutico). Além de recuperar a parte física, vamos focar na questão que a gente apresentou dificuldades (as jogadas), de bola parada defensiva”, falou o treinador.

O time também tem apresentado uma significativa queda de rendimento no segundo tempo das partidas. Vai, amiúde, bem no primeiro, faz gols, às vezes entra no vestiário para o intervalo ganhando e confiante, mas não encontra a bola no segundo e sofre derrotas ou pena com os empates.

Uma das principais cobranças que Condé tem recebido dos torcedores, nesse sentido de evitar os repetidos erros, é de uma correção no setor defensivo, inclusive com mudanças de peças, entre elas a possibilidade de retornar com o zagueiro Marco Antônio na titularidade da equipe.

Sem mudanças

O técnico, entretanto, evitou tratar de grandes mudanças na equipe nesse momento, uma vez que o seu objetivo é consolidar uma equipe amadurecida, competitiva, e que tenha qualidade quando chegar o momento do principal campeonato que vai disputar na temporada, a Série B.

“Não podemos transferir (a culpa) dos gols de bola parada sofridos somente para os zagueiros. A gente seria injusto com Dankler e Camutanga. Os zagueiros não são os principais culpados nas jogadas de bola parada. Estou vendo e acho que Marco Antônio tem qualidade. Jogou no ano passado e vai ter a oportunidade dele”, avaliou o técnico, que indicou que não pretende fazer significativas na equipe titular para enfrentar o Barcelona.

Já o Bahia, classificado antecipadamente no Baiano, decidiu que irá pegar o Itabuna com a equipe sub-20. O time principal já voltará as suas atenções para a estreia na Copa do Brasil contra o Jacuipense, na próxima quarta, às 21h30, em Pituaçu. O elenco sub-20, do técnico Rogério Ferreira, venceu o Doce Mel por 1 a 0 fora de casa em fevereiro.

Do lado de baixo da tabela, o atual bicampeão baiano, o Atlético de Alagoinhas, foi de ladeira a baixo do ano passado para cá. Ocupa a sétima posição e precisa vencer o Doce Mel, já rebaixado, dentro de casa, para não acompanhar o seu próximo adversário na descida para a segundona.

Para alguns, a nona rodada do Baiano será como uma “final”. Outros buscam respirar aliviados. Os jogos que encerram a primeira fase do estadual envolvem grandes emoções, sobretudo para aqueles com chances, que brigam pela classificação para a semifinal (Vitória, Itabuna, Jacuipense, Bahia de Feira e Barcelona, correndo por fora). O setor inferior da tabela, formado por Jacobinense e Atlético de Alagoinhas, que buscam fugir do rebaixamento, procura evitar o pior. As disputa promete, acima de tudo, ser acirrada e dramática para todos os envolvidos.

