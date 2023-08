Duda e Ana Patrícia vencem etapa baiana do circuito brasileiro

A sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia desembarcou em Salvador neste fim de semana. A arena montada no Centro de Convenções, dentro do Festival Tamo Junto Nesse Game, foi o palco para os títulos das duplas Duda e Ana Patrícia, no feminino, e André e George, no masculino. As finais foram realizadas neste domingo, 27.

Com o título na capital baiana, Duda e Ana Patrícia se tornaram recordistas absolutas de ouros consecutivos em etapas da competição, superando os seis triunfos seguidos de Larissa/Talita na temporada 2014/2015. Elas superaram Taiana e Hegê por 2 a 0 (21/15 e 21/13).

No masculino, André e George venceram pela terceira vez na temporada, em um jogo emocionante contra Evandro e Arthur Lanci: 2 a 1 (17/21, 21/19 e 15/12).

"Essa é uma etapa especial. O Banco do Brasil, nosso parceiro há mais de três décadas, realizou um festival que reúne música, cultura, esporte, entretenimento, games; e o vôlei de praia não poderia estar ausente desta grande festa", afirmou Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Disputas de medalha do Top 12

Finais:

Duda/Ana Patrícia 2 x 0 Taiana/Hegê (21/15 e 21/13)

André/George 2 x 1 Evandro/Arthur Lanci (17/21, 21/19 e 15/12)

Disputas pelo Bronze:

Talita/Thâmela 2 x 0 Tainá/Vic (21/15 e 22/20)

Vitor Felipe/Renato 2 x 0 Igor/Leo (21/14 e 21/14)