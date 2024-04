Dudu passa por exame no joelho e pode desfalcar o Vitória | A TARDE

O Vitória pode ficar sem um dos seus principais jogadores em alguns jogos da Série A. O volante Dudu, que sofreu uma entorse no joelho, na estreia do Leão na Série A, diante do Palmeiras, passou por exame nesta segunda-feira,15, e receberá o resultado amanhã, 16.

O médico do clube, Luís Filipe Daneu, não deu maiores detalhes sobre a situação do jogador. Se o exame de imagem mostrar o rompimento de algum ligamento, Dudu deve passar por cirurgia, o que torna a recuperação mais lenta.

Aos 31 minutos de jogo, o técnico Léo Condé foi forçado a realizar a primeira alteração com a saída de Dudu e o treinador optou por colocar o atacante Mateus Gonçalves. O volante até tentou permanecer em campo, após sofrer a pancada no joelho, mas a dor não permitiu.

O próximo jogo do Vitória será o clássico contra o Bahia, no dia 21 de abril, no Barradão, válido pela terceira rodada da Série A.