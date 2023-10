Duelo entre Vasco e América afeta diretamente o Bahia; entenda

Em partida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da série A, América e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira,25, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O duelo envolve dos times que estão na zona de rebaixamento, mas pode afetar diretamente a vida do Esquadrão de Aço.

Isso porque se o Vasco garantir os três pontos fora de casa, o Bahia entra para a zona da degola. Em caso de empate ou vitória do América, o tricolor baiano seguirá em 16º com 25 pontos somados. O próximo compromisso do Esquadrão é diante do Flamengo, no Maracanã, no próximo sábado,30. Em caso de resultado positivo, o time baiano conseguirá se afastar com maior folga da dos quatro últimos colocados do campeonato.