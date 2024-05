É de elite! Ba-Vi agita domingão de volta à Série A do Brasileirão | A TARDE

Já vai rolar outro clássico Ba-Vi amanhã, a partir das 16h, no estádio Barradão, só que, desta vez, é pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo que marcará o retorno da rivalidade à elite nacional após cinco temporadas. Além de ser o quinto confronto entre os clubes em 2024, o primeiro duelo pela primeira divisão desde 2018 tem muito em jogo para cada lado. O Vitória busca manter a soberania em casa contra o rival e conquistar seus primeiros pontos na competição, enquanto o Bahia quer se vingar da perda do Campeonato Baiano deste ano e das viradas que levou do rival na Toca.

Após perder para o Palmeiras na estreia do Brasileirão e ver uma sequência de 23 jogos de invencibilidade no Barradão chegar ao fim, o Leão quer se recuperar o quanto antes, mas na Série A, o time não vence o grande rival desde 2014. Para reverter essa escrita, a equipe rubro-negra vai mais uma vez contar com todo o apoio da torcida colossal.

“A torcida sempre nos apoiou do início ao fim dos jogos. Eles vêm sendo o nosso 12° jogador. A cobrança para o clássico é entre nós (os jogadores). Sabemos que temos que buscar um resultado positivo para pontuar no Brasileiro”, destacou o lateral-esquerdo Lucas Esteves ontem, em coletiva.

Embora não vença o Bahia na primeira divisão há 10 anos, o Vitória também nunca perdeu para o rival pela Série A quando jogou no seu estádio, são dois triunfos e dois empates. Além disso, venceu os dois jogos como mandante realizados neste ano. Ainda assim, Lucas projeta um clássico complicado.

“Sabemos que o clássico é um jogo difícil. Sabemos que tudo pode acontecer dentro de campo. Mas também sabemos que a torcida vai fazer a diferença para a gente. Então vamos jogar tranquilos, para conseguir pontuar e conseguir a primeira vitória no Brasileiro”, destacou.

Pelo lado tricolor, o clima é de revanche justamente pelas duas derrotas de virada, por 3 a 2, nos clássicos mais recentes disputados no Barradão, válidos pelo Baiano.

“Não tivemos os resultados esperados no Barradão, perdemos a final do Baiano. Mas é um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. Vai ser importante, ter aprendido nos últimos jogos. [...] Vamos tentar consertar essa final perdida”, garantiu o meia Cauly ontem, em entrevista coletiva na Cidade Tricolor.

O Esquadrão chega para o confronto mais desgastado fisicamente, pois jogou na última terça-feira (16) contra o Fluminense, enquanto o Vitória teve a semana livre. Porém, o triunfo de virada elevou a moral do elenco, como explicou Cauly.

“É manter o mesmo nível de concentração, de foco, manter essa pegada aí nos próximos jogos”, projetou.

Leão vai com tudo para cima do rival | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Leão desfalcado

O Vitória vai ter desfalques de peso para o Ba-Vi. Na defesa, com lesões musculares, Camutanga está vetado e PK é dúvida, enquanto no meio-campo, o volante Dudu, com lesão ligamentar no joelho, também está de fora.

Esquadrão está pronto para o clássico | Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Tricolor sem problemas



Os lesionados Acevedo e Ryan, que já estão de molho no departamento médico serão os únicos desfalques do Tricolor para o Ba-Vi. Ceni deve mandar a campo contra o Vitória praticamente o mesmo time que venceu o Fluminense. As únicas dúvidas são entre Gabriel Xavier e Kanu na defesa, e Biel e Ademir no comando de ataque.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Bahia

3ª Rodada do Campeonato Brasileiro



Dia: 21/04

Horário: 16h

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ribeiro e Miguel Caetano (trio de SP).

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Jean Mota e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana