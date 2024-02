É hoje! Corinthians e Cruzeiro decidem final da Copinha 2024 | A TARDE

Chegou o grande dia: a Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão coloca frente a frente Corinthians e Cruzeiro, equipes que apesar de possuírem campanhas parecidas na temporada de 2024, são separadas por nove títulos da Copinha. Independente do campeão, o troféu será levantado na Neo Química Arena nesta quinta-feira, 25, com início previsto para às 15h30.

Na atual campanha, ambos estão invictos e a Raposa leva a melhor no critério de vitórias, com sete ao todo, enquanto o Timão soma seis. Apesar disso, no retrospecto total, a equipe paulista vence em disparado, possuindo 10 títulos no torneio em 18 finais disputadas. O Cruzeiro, por sua vez, já jogou três finais, com um título somado.

Para buscar o 11° troféu da competição, o Corinthians conta com um belo ataque, que em oito jogos marcou 24 gols, atrelado a uma defesa consolidada, que sofreu três gols no período. A equipe mineira não se isola deste grande feito, que tem a melhor defesa da competição, com somente dois gols sofridos, além de 19 gols marcados.

Retrospecto:

Para chegar até a final, o Corinthians conseguiu embalar uma campanha consistente e com um único susto. Ainda na fase de grupos, a equipe alvinegra venceu Ji-Paraná, por 6 a 0, e Bangu, pelo placar mínimo, e empatou sem gols com o Marília, avançando à segunda fase como líder do grupo 10.

No mata-mata, o grande desafio foi contra o Guarani, no qual empatou em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nas penalidades, a camisa pesou e o Timão converteu todas as cobranças, eliminando a equipe alviverde.

Após o susto, o Corinthians embalou bons resultados, vencendo o Atlético-Go por 4x1, atropelando o CRB, nas oitavas de final, por 6x0, eliminando o América-MG, nas quartas, por 2x0 e chegando à final após vencer o Novorizontino por 3x0.

Corinthians na semifinal da Copinha | Foto: Jhony Inacio/Ag. Paulistão

Na primeira fase, o Cruzeiro avançou como líder do grupo 28 após duas vitórias, sobre Capital-TO (1x0) e União Mogi (9x), e um empate, contra o Nova Mutum, por 1x1.

Nas fases seguinte, no mata-mata, a Raposa só conheceu o gostinhos de triunfos e passou por cima de Madureira, por 1x0, Portuguesa, por 1x0, Santos, por 1x0, Coritiba, por 1x0, e Flamengo, por 2x1, em um confronto emocionante, que garantiu a equipe mineira na final.

Bruno Alves comemorando gol contra o Flamengo | Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

Na grande final, enquanto o Corinthians conta com Pedrinho, artilheiro do torneio com seis gols, o Cruzeiro sofrerá o desfalque de Fernando, autor de quatro gols e quatro assistências, que levou o terceiro amarelo na semifinal e não poderá entrar em campo.

A partida, que começa às 15h30, terá transmissão em TV aberta, na Globo, em TV fechada, no Sportv, e no Youtube, pela Cazé TV.