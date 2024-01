É Hoje! Jacuipense tem duelo direto e decisivo para seguir na Copinha | A TARDE

O Jacuipense joga a vida para continuar na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, 9, às 13h, em duelo direto contra o Novorizontino. Se vencer, a equipe baiana se classifica para o mata-mata.

Na tabela de classificação, o Leão do Sisal aparece em terceiro lugar no Grupo 6, com três pontos somados, enquanto os paulistas tem um a mais. Logo, um empate ou derrota elimina o time de Riachão do Jacuípe.

O Jacuipense deve ir a campo com: Gutemberg; Kauã, Aisley, Jhones e Kaique; Daniel e Mizael; Diego Lima, Márcio, Pedrinho e Sidney. A equipe é comandada por Fábio Frubal.

A partida será realizada no estádio José Vessi, em Cravinhos, no interior de São Paulo, sede fixa de todo Grupo 6.