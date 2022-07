“É o jogo da nossa vida”, diz Kaefer sobre duelo contra o América-RN

Experiente e responsável por orientar o meio de campo do Jacuipense, o volante Willian Kaefer falou sobre o encontro contra o América-RN e pediu apoio do torcedor para o duelo programado para domingo, 24, às 16h, na Arena Valfredão.

“Duelo mata a mata é sempre jogo decisivo. O América-RN é um time de expressão e vamos respeitar, como todos os outros, mas temos que nos impor em nossa casa, pois sabemos que se perder acaba o calendário. É o jogo da nossa vida”, comentou o meia.

O jogador aproveitou para pedir o apoio do torcedor na Arena Valfredão. “Esperamos lotado (o estádio) para ser o nosso décimo segundo jogador. É o jogo mais importante do ano, tivemos a final que já passou, e precisamos do estádio lotado e do apoio do nosso torcedor”.

O Jacuipense avançou de fase e teve o detalhamento da tabela da Série D do Campeonato Brasileiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já sabe o que será necessário para avançar de fase e manter vivo o sonho de retornar à Série C.