Após eliminação da Copa do Brasil, Bahia aguarda triunfo para retomar a esperança

A pressão pelo resultado será alta na Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues (EC Bahia) / Divulgação

Neste domingo, 17, às 16h, o Bahia enfrenta o Grêmio pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Série A, aliás, passou a ser a única competição restante para o Tricolor até o fim da temporada, após a confirmação da eliminação na Copa do Brasil com uma nova derrota no jogo de volta contra o Remo.

Tendo caído precocemente também na Copa Libertadores meses atrás, o time chega sob fortes críticas da torcida e entra em campo nesta tarde, às 16h, com missão ainda maior do que apenas vencer: acalmar os ânimos de uma torcida que, assim como no sucesso da banda Skank, ainda espera resposta para a má fase da equipe.

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No Campeonato Brasileiro, a campanha não é tão desastrosa quanto nas copas, mas a sequência de quatro jogos sem vencer já acendeu o sinal de alerta. Em uma competição na qual a distância entre a zona de rebaixamento e o G-4 é curta, o Bahia possui cinco pontos de vantagem sobre o Grêmio, primeiro time fora do Z-4 e adversário desta rodada. Se uma derrota pode aproximar perigosamente o clube da parte inferior da tabela, um triunfo pode recolocar o Esquadrão na zona de classificação direta para a Libertadores.

Ganhar também seria importante para restabelecer a conexão entre time e torcida. O Bahia não conseguiu repetir na Arena Fonte Nova o desempenho como mandante que marcou a campanha da última temporada. Até aqui, são apenas dois triunfos em sete jogos em casa. O Tricolor, inclusive, já igualou o número de derrotas sofridas como mandante em todo o Brasileirão do ano passado: duas.

O Grêmio, por outro lado, também convive com dificuldades longe de seus domínios. Após oito partidas como visitante, o clube gaúcho ainda não venceu no campeonato, acumulando três empates e cinco derrotas.

No meio da semana, porém, os problemas como visitante foram amenizados pela diferença técnica diante do adversário, e o Imortal venceu o Confiança por 3 a 0, em Sergipe, garantindo, assim, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Desfalques para ambos

Voltando as atenções para o Brasileirão, o Grêmio chega para o confronto com alguns desfalques importantes. Nardoni e Arthur seguem no departamento médico por lesões na coxa, enquanto Marlon trata uma fratura no tornozelo. Já o paraguaio Mathías Villasanti tem um problema no joelho. O atacante Pavón também fica de fora, por suspensão.

O Bahia possui menos baixas em relação ao adversário. Caio Alexandre, Ronaldo e Ruan Pablo estão fora, já Willian José é dúvida. Algumas mudanças promovidas por Rogério Ceni na partida contra o Remo podem ser mantidas, como as entradas de Iago Borduchi e Marcos Victor.

As alterações são reflexo direto da má fase da equipe, tema que também vem sendo abordado pelos próprios jogadores. Após a última partida, Rodrigo Nestor comentou sobre o momento vivido pelo elenco. “É difícil falar nesse momento. A gente vem de semanas muito difíceis, de não poder sair de casa, de andar nas ruas com medo. Isso é muito ruim”, declarou o meia.

O próprio Rodrigo Nestor marcou no último confronto contra o Grêmio. Iago Borduchi, Willian José e David Duarte também balançaram as redes no triunfo por 4 a 0, válido pela 29ª rodada do Brasileirão da temporada passada.

A boa lembrança pode servir de inspiração para um elenco que precisa fazer o torcedor acreditar no time novamente. Caso contrário, aumentará a sensação de que ficou para trás aquilo que um dia uniu essa equipe e a arquibancada.