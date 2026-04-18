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Bahia faz parte do Grupo City desde 2023

FUTEBOL

Bahia SAF bate recorde histórico de receita em 2025, mas segue no prejuízo

Em 2025, clube bate recorde de receita, mas prejuízo de R$ 154 milhões marca 3º ano do Grupo City

Bahia faz parte do Grupo City desde 2023 - Foto Letícia Martins/EC Bahia

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Daniel Genonadio
Por
| Atualizada em

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O Esporte Clube Bahia SAF divulgou na sexta-feira, 18, o seu balanço financeiro de 2025 e apresentou dados em comparação com o exercício anterior, em 2024. O clube apresentou recorde de receitas da sua história e uma diminuição no déficit, mas seguiu com prejuízo no terceiro ano de gestão do City Football Group.

Resumo

O que você vai ler nesta reportagem

  • Receita líquida da Bahia SAF foi de R$ 367,5 milhões em 2025, um aumento de 54,67% em relação a 2024
  • Outras Receitas cresceram de R$ 6,1 milhões para R$ 100,1 milhões, incluindo vendas de jogadores
  • Patrimônio líquido positivo de R$ 656,25 milhões, comparado a um passivo de R$ 95,8 milhões em 2024
  • Prejuízo em 2025 foi de R$ 154,62 milhões, uma redução significativa de R$ 92 milhões
  • Grupo City pretende aumentar sua participação na SAF do Bahia

Em 2025, o Bahia assegurou uma receita líquida de R$ 367,5 milhões, um avanço de 54,67% frente ao arrecadado em 2024, no valor de R$ 237,6 milhões. O crescimento nominal da receita foi de R$ 129,9 milhões.

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O crescimento do Bahia também foi expressivo em 'Outras Receitas', saindo de R$ 6,1 milhões para R$ 100,1 milhões. Assim, a Receita Operacional Total (somando a Receita Líquida com a linha de "Outras receitas") foi de R$ 467,684 milhões líquidos.

Esses R$ 100,1 milhões líquidos são referentes, principalmente, a venda de jogadores do Bahia SAF e o valor é registrado separadamente da linha principal de receita.

A maior arrecadação foi dividida em diversas linhas de receita, por exemplo:

  • Direitos de transmissão - R$ 185,757 milhões (brutos)
  • Venda de jogadores - R$ 168,944 milhões (brutos)
  • Sócios e bilheteria - R$ 116,810 milhões (brutos)
  • Patrocínio e marketing: R$ 85,628 milhões (brutos)
CEO do Grupo City, Ferran Soriano (à esq) e CEO do Bahia, Raul Aguirre (centro)
CEO do Grupo City, Ferran Soriano (à esq) e CEO do Bahia, Raul Aguirre (centro) | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Balanço patrimonial

2025 foi um ano de importante virada para a saúde financeira do Bahia SAF. Em patrimônio líquido, o Bahia saiu de um "passivo a descoberto" (dívidas maiores que os bens) de R$ 95,8 milhões para um positivo de R$ 656,25 milhões.

Essa evolução aconteceu pelo adiantamento do Grupo City, controlador do Bahia SAF, para futuro aumento de capital. Ao todo, o valor empenhado nessa modalidade chegou a R$ 906,7 milhões.

Assim, o ativo total (bens e direitos) soma R$ 1,08 bilhão contra R$ 970,33 milhões no ano anterior.

Saídas (Custos e Despesas em 2025 x 2024)

O aumento da receita veio acompanhado de um aumento nos investimentos e custos de manutenção da operação.

  • Custo das Atividades: a principal saída operacional subiu de R$ 330,95 milhões para R$ 395,34 milhões
  • Investimento no elenco: subiu de R$ 98,43 milhões para R$ 144,83 milhões
  • Despesas Administrativas e de Serviços: Somadas estas saídas foram de R$ 67,15 milhões em 2025 contra R$ 54,73 milhões de 2024.
Bahia faz parte do Grupo City desde 2023
Bahia faz parte do Grupo City desde 2023 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia SAF ainda dá prejuízo

Em movimento esperado nos primeiros anos da gestão de uma SAF, o Bahia SAF ainda apresenta prejuízo entre saídas e arrecadação. No entanto, este déficit em 2025 teve considerável redução se comparado a 2024.

  • Prejuízo em 2025: R$ 154,62 milhões
  • Prejuízo em 2024: R$ 246,54 milhões

Em termos práticos, a Bahia SAF conseguiu reduzir seu prejuízo anual em cerca de R$ 92 milhões enquanto aumenta significativamente seu faturamento e sua base de ativos.

Grupo City prepara aquisição de maior porcentagem da SAF

Conforme adiantado por A TARDE em fevereiro, o Grupo City deve aumentar ainda mais o seu controle acionário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia.

Esse aumento do percentual já está previsto no contrato que foi assinado em 2023 e é motivado pelos aportes pesados que o Grupo City tem feito no Bahia, tanto no futebol, quanto na infraestrutura. Ao todo, o CFG já aportou mais de R$ 1,1 bilhão desde que assumiu o controle do clube.

Grupo City e Bahia Associação negociam mudanças na divisão da porcentagem de ações da SAF, atualmente divididas entre 90% - 10%, com maior percentual ficando com o grupo após negociação finalizada em 2023.

Conforme o contrato fechado em 2023, o Grupo City pode aumentar a sua participação em somente mais 5% da SAF do Bahia, alcançando assim o total de 95%. No entanto, conforme apurou a reportagem de A TARDE, o percentual a ser intregralizado neste momento seria inferior ao máximo permitido.

Qual foi a receita líquida do Bahia SAF em 2025?

A receita líquida do Bahia SAF em 2025 foi de R$ 367,5 milhões, representando um crescimento de 54,67% em relação a 2024.

O Bahia SAF obteve lucro em 2025?

Não, o Bahia SAF ainda apresentou um prejuízo de R$ 154,62 milhões em 2025, embora tenha reduzido esse déficit em cerca de R$ 92 milhões em comparação a 2024.

Como foi o patrimônio líquido do Bahia SAF em 2025?

O patrimônio líquido do Bahia SAF passou de um passivo de R$ 95,8 milhões para um ativo positivo de R$ 656,25 milhões em 2025.

Quais foram as principais fontes de arrecadação do Bahia SAF em 2025?

As principais fontes de arrecadação incluíram direitos de transmissão, receitas comerciais, matchday e desempenho em competições internacionais.

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