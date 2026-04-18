Bahia SAF bate recorde histórico de receita em 2025, mas segue no prejuízo

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O Esporte Clube Bahia SAF divulgou na sexta-feira, 18, o seu balanço financeiro de 2025 e apresentou dados em comparação com o exercício anterior, em 2024. O clube apresentou recorde de receitas da sua história e uma diminuição no déficit, mas seguiu com prejuízo no terceiro ano de gestão do City Football Group.

O que você vai ler nesta reportagem Receita líquida da Bahia SAF foi de R$ 367,5 milhões em 2025, um aumento de 54,67% em relação a 2024

Outras Receitas cresceram de R$ 6,1 milhões para R$ 100,1 milhões, incluindo vendas de jogadores

Patrimônio líquido positivo de R$ 656,25 milhões, comparado a um passivo de R$ 95,8 milhões em 2024

Prejuízo em 2025 foi de R$ 154,62 milhões, uma redução significativa de R$ 92 milhões

Grupo City pretende aumentar sua participação na SAF do Bahia

Em 2025, o Bahia assegurou uma receita líquida de R$ 367,5 milhões, um avanço de 54,67% frente ao arrecadado em 2024, no valor de R$ 237,6 milhões. O crescimento nominal da receita foi de R$ 129,9 milhões.

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O crescimento do Bahia também foi expressivo em 'Outras Receitas', saindo de R$ 6,1 milhões para R$ 100,1 milhões. Assim, a Receita Operacional Total (somando a Receita Líquida com a linha de "Outras receitas") foi de R$ 467,684 milhões líquidos.

Esses R$ 100,1 milhões líquidos são referentes, principalmente, a venda de jogadores do Bahia SAF e o valor é registrado separadamente da linha principal de receita.

A maior arrecadação foi dividida em diversas linhas de receita, por exemplo:

Direitos de transmissão - R$ 185,757 milhões (brutos)

Venda de jogadores - R$ 168,944 milhões (brutos)

Sócios e bilheteria - R$ 116,810 milhões (brutos)

Patrocínio e marketing: R$ 85,628 milhões (brutos)

CEO do Grupo City, Ferran Soriano (à esq) e CEO do Bahia, Raul Aguirre (centro) | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Balanço patrimonial

2025 foi um ano de importante virada para a saúde financeira do Bahia SAF. Em patrimônio líquido, o Bahia saiu de um "passivo a descoberto" (dívidas maiores que os bens) de R$ 95,8 milhões para um positivo de R$ 656,25 milhões.

Essa evolução aconteceu pelo adiantamento do Grupo City, controlador do Bahia SAF, para futuro aumento de capital. Ao todo, o valor empenhado nessa modalidade chegou a R$ 906,7 milhões.

Assim, o ativo total (bens e direitos) soma R$ 1,08 bilhão contra R$ 970,33 milhões no ano anterior.

Saídas (Custos e Despesas em 2025 x 2024)

O aumento da receita veio acompanhado de um aumento nos investimentos e custos de manutenção da operação.

Custo das Atividades: a principal saída operacional subiu de R$ 330,95 milhões para R$ 395,34 milhões

Investimento no elenco: subiu de R$ 98,43 milhões para R$ 144,83 milhões

Despesas Administrativas e de Serviços: Somadas estas saídas foram de R$ 67,15 milhões em 2025 contra R$ 54,73 milhões de 2024.

Bahia faz parte do Grupo City desde 2023 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia SAF ainda dá prejuízo

Em movimento esperado nos primeiros anos da gestão de uma SAF, o Bahia SAF ainda apresenta prejuízo entre saídas e arrecadação. No entanto, este déficit em 2025 teve considerável redução se comparado a 2024.

Prejuízo em 2025: R$ 154,62 milhões

Prejuízo em 2024: R$ 246,54 milhões

Em termos práticos, a Bahia SAF conseguiu reduzir seu prejuízo anual em cerca de R$ 92 milhões enquanto aumenta significativamente seu faturamento e sua base de ativos.

Grupo City prepara aquisição de maior porcentagem da SAF

Conforme adiantado por A TARDE em fevereiro, o Grupo City deve aumentar ainda mais o seu controle acionário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia.

Esse aumento do percentual já está previsto no contrato que foi assinado em 2023 e é motivado pelos aportes pesados que o Grupo City tem feito no Bahia, tanto no futebol, quanto na infraestrutura. Ao todo, o CFG já aportou mais de R$ 1,1 bilhão desde que assumiu o controle do clube.

Grupo City e Bahia Associação negociam mudanças na divisão da porcentagem de ações da SAF, atualmente divididas entre 90% - 10%, com maior percentual ficando com o grupo após negociação finalizada em 2023.

Conforme o contrato fechado em 2023, o Grupo City pode aumentar a sua participação em somente mais 5% da SAF do Bahia, alcançando assim o total de 95%. No entanto, conforme apurou a reportagem de A TARDE, o percentual a ser intregralizado neste momento seria inferior ao máximo permitido.