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HOME > esportes > E.C.BAHIA

MOMENTO RUIM

Bahia tenta evitar pior sequência da "era Ceni" contra o Coritiba

Sem vencer há sete jogos, Tricolor encara confronto direto pelo G-6 sob forte pressão

Téo Mazzoni
Por
Pressionado no Brasileirão, o Bahia entra em campo contra o Coritiba tentando evitar a pior sequência sem triunfos desde a chegada de Rogério Ceni.
Pressionado no Brasileirão, o Bahia entra em campo contra o Coritiba tentando evitar a pior sequência sem triunfos desde a chegada de Rogério Ceni. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Diante do Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), nesta segunda-feira, 25, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia pode alcançar uma marca negativa na “era Rogério Ceni”.

Caso não vença a partida, o Esquadrão atingirá a sequência de oito jogos consecutivos sem triunfos, algo inédito desde a chegada do treinador ao clube, em setembro de 2023.

Em quase três anos à frente do Tricolor de Aço, Rogério Ceni nunca ficou mais de sete partidas seguidas sem vencer, considerando a atual sequência do time azul, vermelho e branco. Atualmente, o Bahia acumula quatro derrotas e três empates — incluindo dois tropeços diante do Remo, que culminaram em uma eliminação vexatória na Copa do Brasil.

“Momento difícil, de baixa”

Rogério Ceni - durante coletiva após empate com o Grêmio no domingo, 17

Veja o jejum atual:

  • Grêmio 1x1 — Brasileirão 2026
  • Remo 2x1 — Copa do Brasil 2026
  • Cruzeiro 2x1 — Brasileirão 2026
  • São Paulo 2x2 — Brasileirão 2026
  • Santos 2x2 — Brasileirão 2026
  • Remo 3x1 — Copa do Brasil 2026
  • Flamengo 2x0 — Brasileirão 2026

No entanto, vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o Bahia chega a sete jogos consecutivos sem vencer sob o comando de Rogério Ceni. Em 2024, na reta final da Série A do Brasileirão, o clube alcançou a mesma sequência negativa, com cinco derrotas e dois empates.

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Confira o jejum em 2024:

  • Athletico Paranaense 1x1 — Brasileirão 2024
  • Palmeiras 2x1 — Brasileirão 2024
  • Juventude 2x1 — Brasileirão 2024
  • São Paulo 3x0 — Brasileirão 2024
  • Vasco 3x2 — Brasileirão 2024
  • Cruzeiro 1x1 — Brasileirão 2024
  • Flamengo 2x0 — Brasileirão 2024

Para evitar ampliar a sequência negativa, o Bahia precisa vencer o Coritiba na próxima segunda-feira, em confronto direto pelo G-6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, as equipes dividem a 7ª posição da tabela, com 23 pontos e os mesmos critérios de desempate.

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Tags

EC Bahia Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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