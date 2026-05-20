MOMENTO RUIM
Bahia tenta evitar pior sequência da "era Ceni" contra o Coritiba
Sem vencer há sete jogos, Tricolor encara confronto direto pelo G-6 sob forte pressão
Diante do Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), nesta segunda-feira, 25, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia pode alcançar uma marca negativa na “era Rogério Ceni”.
Caso não vença a partida, o Esquadrão atingirá a sequência de oito jogos consecutivos sem triunfos, algo inédito desde a chegada do treinador ao clube, em setembro de 2023.
Em quase três anos à frente do Tricolor de Aço, Rogério Ceni nunca ficou mais de sete partidas seguidas sem vencer, considerando a atual sequência do time azul, vermelho e branco. Atualmente, o Bahia acumula quatro derrotas e três empates — incluindo dois tropeços diante do Remo, que culminaram em uma eliminação vexatória na Copa do Brasil.
“Momento difícil, de baixa”Rogério Ceni - durante coletiva após empate com o Grêmio no domingo, 17
Veja o jejum atual:
- Grêmio 1x1 — Brasileirão 2026
- Remo 2x1 — Copa do Brasil 2026
- Cruzeiro 2x1 — Brasileirão 2026
- São Paulo 2x2 — Brasileirão 2026
- Santos 2x2 — Brasileirão 2026
- Remo 3x1 — Copa do Brasil 2026
- Flamengo 2x0 — Brasileirão 2026
No entanto, vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o Bahia chega a sete jogos consecutivos sem vencer sob o comando de Rogério Ceni. Em 2024, na reta final da Série A do Brasileirão, o clube alcançou a mesma sequência negativa, com cinco derrotas e dois empates.
Confira o jejum em 2024:
- Athletico Paranaense 1x1 — Brasileirão 2024
- Palmeiras 2x1 — Brasileirão 2024
- Juventude 2x1 — Brasileirão 2024
- São Paulo 3x0 — Brasileirão 2024
- Vasco 3x2 — Brasileirão 2024
- Cruzeiro 1x1 — Brasileirão 2024
- Flamengo 2x0 — Brasileirão 2024
Para evitar ampliar a sequência negativa, o Bahia precisa vencer o Coritiba na próxima segunda-feira, em confronto direto pelo G-6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, as equipes dividem a 7ª posição da tabela, com 23 pontos e os mesmos critérios de desempate.