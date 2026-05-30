HOME > esportes > E.C.BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia volta a vencer com ajuda de gol contra bizarro do Botafogo

Tricolor saiu atrás do placar e buscou a virada nos acréscimos

Téo Mazzoni
Bahia aproveita falha do Botafogo e encerra jejum no Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia contou com uma verdadeira ajuda do Botafogo para evitar a derrota e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Com um gol contra inusitado da equipe carioca e um gol de David Duarte, herói improvável da partida, o Tricolor venceu por 2 a 1 neste sábado, 30, na Arena Fonte Nova e entra na pausa para a Copa do Mundo mais aliviado.

Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 26 pontos e retornou ao G-6 da Série A do Brasileirão, ocupando a 6ª colocação, encerrando um jejum de oito jogos sem vencer na temporada. A equipe tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que ainda entra em campo nesta rodada.

O jogo

O Botafogo abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. O volante Huguinho acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço para a equipe carioca. Ainda na etapa inicial, o goleiro Neto foi expulso nos acréscimos, deixando os visitantes com um jogador a menos.

No segundo tempo, o Bahia chegou ao empate em um lance inusitado. Aos 12 minutos, Nahuel Ferraresi tentou recuar a bola para o goleiro Raul, mas o arqueiro não conseguiu alcançar o passe. Com isso, a bola acabou entrando no próprio gol, decretando o empate tricolor em 1 a 1.

O gol da virada do Bahia saiu já nos acréscimos da partida. Após uma bela trama ofensiva, Ademir encontrou David Duarte dentro da área, e o zagueiro completou para as redes, garantindo o triunfo tricolor e a festa da torcida na Arena Fonte Nova.

Próximo jogo

O Bahia só volta a campo em julho, quando enfrentará o Atlético-MG pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada após a pausa para a Copa do Mundo e está prevista para os dias 22 ou 23, com data e horário ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ficha técnica

Bahia x Botafogo

O quê: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 30 de maio de 2026

Horário: 17h30

Escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Erick e Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Villalba, Kauan Toledo e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marcelo Henrique de Gois (SP)

