CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia volta a vencer com ajuda de gol contra bizarro do Botafogo
Tricolor saiu atrás do placar e buscou a virada nos acréscimos
O Esporte Clube Bahia contou com uma verdadeira ajuda do Botafogo para evitar a derrota e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Com um gol contra inusitado da equipe carioca e um gol de David Duarte, herói improvável da partida, o Tricolor venceu por 2 a 1 neste sábado, 30, na Arena Fonte Nova e entra na pausa para a Copa do Mundo mais aliviado.
Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 26 pontos e retornou ao G-6 da Série A do Brasileirão, ocupando a 6ª colocação, encerrando um jejum de oito jogos sem vencer na temporada. A equipe tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que ainda entra em campo nesta rodada.
O jogo
O Botafogo abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. O volante Huguinho acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço para a equipe carioca. Ainda na etapa inicial, o goleiro Neto foi expulso nos acréscimos, deixando os visitantes com um jogador a menos.
No segundo tempo, o Bahia chegou ao empate em um lance inusitado. Aos 12 minutos, Nahuel Ferraresi tentou recuar a bola para o goleiro Raul, mas o arqueiro não conseguiu alcançar o passe. Com isso, a bola acabou entrando no próprio gol, decretando o empate tricolor em 1 a 1.
O gol da virada do Bahia saiu já nos acréscimos da partida. Após uma bela trama ofensiva, Ademir encontrou David Duarte dentro da área, e o zagueiro completou para as redes, garantindo o triunfo tricolor e a festa da torcida na Arena Fonte Nova.
Próximo jogo
O Bahia só volta a campo em julho, quando enfrentará o Atlético-MG pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada após a pausa para a Copa do Mundo e está prevista para os dias 22 ou 23, com data e horário ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Ficha técnica
Bahia x Botafogo
O quê: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 30 de maio de 2026
Horário: 17h30
Escalações
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Erick e Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Villalba, Kauan Toledo e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Marcelo Henrique de Gois (SP)