Cria do Bahia dá show nos Estados Unidos e decide vaga em mata-mata

Cria da divisão de base do Bahia, o atacante Tiago foi decisivo com a camisa do Orlando City, dos Estados Unidos, nesta terça-feira, 20. O jogador de apenas 21 anos marcou dois gols na goleada por 4 a 1 da equipe norte-americana sobre o Atlanta United, pelas quartas de final da US Open Cup, torneio equivalente à Copa do Brasil no país.

Feliz pelo triunfo e pela entrega de toda equipe, seguimos em busca!! Tiago Souza

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🇧🇷🦁| Com DOBLETE de TIAGO, ex-BAHIA, o Orlando City avançou para as SEMIFINAIS da US Open Cup goleando o Atlanta United por 4 a 1.@territoriomls pic.twitter.com/8O7GsI57qD — Cristian Moraes (@ocrismoraes) May 20, 2026

🚨🇧🇷 Doblete de Tiago pelo Orlando City! ✨ pic.twitter.com/wTFWSbawhn — Vou de Bahêa (@voudebahea) May 20, 2026

O atleta chegou a três gols marcados em 15 jogos disputados pelo Orlando City, além das duas assistências distribuídas. Na décima colocação da Major League Soccer (MLS), o Campeonato Estadunidense, a equipe busca o seu segundo título na história da US Open Cup, e vive expectativas em meio à classificação às semifinais.

Atropelou as oportunidades

Tiago não subiu para a equipe profissional do Bahia com o status de uma das maiores jovens promessas do clube, mas contribuiu muito no time comando por Rogério Ceni e se tornou importante ao passar do tempo. O atacante foi vendido por cinco milhões de dólares (R$ 27,71 milhões) em valor fixo e um milhão de dólares (R$ 5,54 milhões) de bônus a depender da performance do jogador.

Promovido ao time principal em 2023, ele ganhou sua primeira sequência em 2025, ano em que marcou 11 gols, se consolidou como uma alternativa para o setor ofensivo do Tricolor e foi decisivo marcando um hat-trick na final da Copa do Nordeste, diante do Confiança, na Arena Fonte Nova.

Tiago ganhou ainda mais espaço com uma série de lesões no Bahia e com a saída do uruguaio Lucho Rodríguez em setembro.