JOIA DO ESQUADRÃO
Joia do Bahia é convocada para Seleção Brasileira antes do Mundial
Pivete de Aço e lateral do Vitória foram os únicos representantes do Nordeste na convocação
Uma das principais promessas das divisões de base do Bahia, o atacante Kauê Furquim foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 em amistosos contra os Estados Unidos. Os jogos acontecerão nos dias 7 e 10 de junho, em Natal, e servirão como preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontecerá no Catar entre novembro e dezembro deste ano.
A joia de 17 anos do Esquadrão de Aço e o lateral Cauan Henrique, do Vitória, que também foi chamado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, são os únicos jogadores de clubes do nordeste presentes na lista divulgada com 24 nomes.
Os jogos contra Estados Unidos são os primeiros compromissos do Brasil Sub-17 após a disputa do Sul-Americano da categoria, que aconteceu em abril, quando a Seleção terminou na 3ª colocação.
O grupo passou por mudanças e apenas onze dos 24 jogadores que jogaram o torneio foram convocados novamente. Um dos destaques da competição, com direito a hat-trick na estreia, Kauê Furquim foi um desses jogadores que permaneceram com a Amarelinha, enquanto o atacante Lyan, também do Bahia, não voltou a ser chamado após disputar o Sul-Americano.
Veja a lista:
GOLEIROS
- Vitor Wachter – Grêmio FBPA
- Gustavo Milani – SC Corinthians
- Miguel Rodrigues – Vasco da Gama
LATERAIS
- Samuel Almeida – Atlético-MG
- Otávio Gabriel – Cruzeiro E.C.
- Richard Wendel – Fluminense
- Cauan Henrique – E.C. Vitória
ZAGUEIROS
- David Brendo – Grêmio FBPA
- Talles Beni – Red Bull Bragantino
- Breno Sales – Vasco da Gama
- Iago Machado – SC Corinthians
MEIO-CAMPISTAS
- Eduardo Pape – Cruzeiro E.C.
- Gustavo Guedes – Athléthico-PR
- Andrey Oliveira – Fluminense
- Victor Hugo – Botafogo
- Eduardo Conceição – S.E. Palmeiras
- Vinícius Almeida – Atlético-MG
ATACANTES
- Kauê Furquim – Bahia SAF
- Bruno Otávio – Red Bull Bragantino
- Riquelme Henrique – Atlético-MG
- Bryan Lima – Athléthico-PR
- Kelvyn Reis – São Paulo F.C.
- Rodrigo Junior – Vasco da Gama
- Willian Bispo – Athléthico-PR