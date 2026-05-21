Joia do Bahia é convocada para Seleção Brasileira antes do Mundial

Uma das principais promessas das divisões de base do Bahia, o atacante Kauê Furquim foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 em amistosos contra os Estados Unidos. Os jogos acontecerão nos dias 7 e 10 de junho, em Natal, e servirão como preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontecerá no Catar entre novembro e dezembro deste ano.

A joia de 17 anos do Esquadrão de Aço e o lateral Cauan Henrique, do Vitória, que também foi chamado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, são os únicos jogadores de clubes do nordeste presentes na lista divulgada com 24 nomes.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os jogos contra Estados Unidos são os primeiros compromissos do Brasil Sub-17 após a disputa do Sul-Americano da categoria, que aconteceu em abril, quando a Seleção terminou na 3ª colocação.

O grupo passou por mudanças e apenas onze dos 24 jogadores que jogaram o torneio foram convocados novamente. Um dos destaques da competição, com direito a hat-trick na estreia, Kauê Furquim foi um desses jogadores que permaneceram com a Amarelinha, enquanto o atacante Lyan, também do Bahia, não voltou a ser chamado após disputar o Sul-Americano.

Veja a lista:

GOLEIROS

Vitor Wachter – Grêmio FBPA

Gustavo Milani – SC Corinthians

Miguel Rodrigues – Vasco da Gama

LATERAIS

Samuel Almeida – Atlético-MG

Otávio Gabriel – Cruzeiro E.C.

Richard Wendel – Fluminense

Cauan Henrique – E.C. Vitória

ZAGUEIROS

David Brendo – Grêmio FBPA

Talles Beni – Red Bull Bragantino

Breno Sales – Vasco da Gama

Iago Machado – SC Corinthians

MEIO-CAMPISTAS

Eduardo Pape – Cruzeiro E.C.

Gustavo Guedes – Athléthico-PR

Andrey Oliveira – Fluminense

Victor Hugo – Botafogo

Eduardo Conceição – S.E. Palmeiras

Vinícius Almeida – Atlético-MG

ATACANTES