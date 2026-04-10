Mirassol x Bahia: onde assistir, provável escalação e arbitragem

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Bahia x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação / Esporte Clube Bahia

O Esporte Clube Bahia viaja para enfrentar o time do Mirassol neste sábado, 11, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está prevista para às 18h30, e acontecerá no Estádio do Maião, em Mirassol.

O Bahia busca o primeiro triunfo contra o time paulista na história. Até o momento, foram disputados dois jogos entre as equipes, com um empate e uma vitória para a equipe paulista.

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Retrospecto das equipes

O Bahia vem de derrota dentro de casa para o time do Palmeiras, pelo placar de 2 a 1, em partida que aconteceu no último domingo, 5. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem.

Já o Mirassol, na última quarta-feira, 8, fez a sua estreia na Copa Libertadores e venceu por 1 a 0 a equipe do Lanús.

O último confronto entre as duas equipes terminou com um placar elástico. O Mirassol goleou o Bahia pelo placar de 5 a 1, no Estádio do Maião.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Victor, L. Oliveira e Reinaldo; Y. Lara e José Aldo; Galeano, Shaylon e Alesson; Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes

Desfalques:

Bahia

Kanu

Ronaldo

Ruan Pablo

Mirassol

Igor Cariús

Arbitragem