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BRASILEIRÃO

Mirassol x Bahia: onde assistir, provável escalação e arbitragem

Após revés em casa, Bahia visita o Mirassol no Maião para tentar vencer o rival pela primeira vez na história

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

10/04/2026 - 2:36 h

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Bahia x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro
Bahia x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro -

O Esporte Clube Bahia viaja para enfrentar o time do Mirassol neste sábado, 11, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está prevista para às 18h30, e acontecerá no Estádio do Maião, em Mirassol.

O Bahia busca o primeiro triunfo contra o time paulista na história. Até o momento, foram disputados dois jogos entre as equipes, com um empate e uma vitória para a equipe paulista.

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Retrospecto das equipes

O Bahia vem de derrota dentro de casa para o time do Palmeiras, pelo placar de 2 a 1, em partida que aconteceu no último domingo, 5. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem.

Já o Mirassol, na última quarta-feira, 8, fez a sua estreia na Copa Libertadores e venceu por 1 a 0 a equipe do Lanús.

O último confronto entre as duas equipes terminou com um placar elástico. O Mirassol goleou o Bahia pelo placar de 5 a 1, no Estádio do Maião.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Victor, L. Oliveira e Reinaldo; Y. Lara e José Aldo; Galeano, Shaylon e Alesson; Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes

Desfalques:

Bahia

  • Kanu
  • Ronaldo
  • Ruan Pablo

Mirassol

  • Igor Cariús

Arbitragem

  • Árbitro Principal
  • Árbitro Assistente 1:
  • Árbitro Assistente 2:
  • Quarto árbitro:
  • VAR:

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Tags:

Brasileirão Esporte Clube Bahia mirassol

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