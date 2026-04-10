BRASILEIRÃO
Mirassol x Bahia: onde assistir, provável escalação e arbitragem
Após revés em casa, Bahia visita o Mirassol no Maião para tentar vencer o rival pela primeira vez na história
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
O Esporte Clube Bahia viaja para enfrentar o time do Mirassol neste sábado, 11, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está prevista para às 18h30, e acontecerá no Estádio do Maião, em Mirassol.
O Bahia busca o primeiro triunfo contra o time paulista na história. Até o momento, foram disputados dois jogos entre as equipes, com um empate e uma vitória para a equipe paulista.
Retrospecto das equipes
O Bahia vem de derrota dentro de casa para o time do Palmeiras, pelo placar de 2 a 1, em partida que aconteceu no último domingo, 5. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem.
Já o Mirassol, na última quarta-feira, 8, fez a sua estreia na Copa Libertadores e venceu por 1 a 0 a equipe do Lanús.
O último confronto entre as duas equipes terminou com um placar elástico. O Mirassol goleou o Bahia pelo placar de 5 a 1, no Estádio do Maião.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Premiere (Pay-per-view)
Prováveis escalações
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.
Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Victor, L. Oliveira e Reinaldo; Y. Lara e José Aldo; Galeano, Shaylon e Alesson; Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes
Desfalques:
Bahia
- Kanu
- Ronaldo
- Ruan Pablo
Mirassol
- Igor Cariús
Arbitragem
- Árbitro Principal
- Árbitro Assistente 1:
- Árbitro Assistente 2:
- Quarto árbitro:
- VAR:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes