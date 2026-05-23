Venda mais cara do Bahia revela que deixou clube para ajudar família

Venda mais cara da história do Bahia, em negociação fechada em 22 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões), o uruguaio Luciano Rodríguez abriu o coração sobre a decisão de deixar o futebol brasileiro e jogar na Arábia Saudita. Longe da América do Sul pela primeira vez na carreira, Lucho admitiu que aceitou a proposta exclusivamente por fatores financeiros.

O atleta de 22 anos afirmou que o futebol saudita atrasa os jogadores porque é menos visto em relação a outros grandes palcos do planeta. Apontado como uma das principais promessas do seu país e apelidado de "novo Suárez" como referência ao ídolo uruguaio, Lucho tomou a decisão "pensando na família".

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“Ir para a Arábia foi um salto na minha carreira, mas economicamente. Obviamente que ir para lá te atrasa porque o futebol de lá não é muito visto. A Seleção é muito importante, mas a decisão de ir para a Arábia foi pelos momentos que vivi quando era criança e gostaria que a minha família não faltasse nada”, disse o jogador em entrevista à rádio "El Espectador Deportes".

A decisão que tomei foi pensando na minha família e não me arrependo de nada. Luciano Rodríguez - Ex-atacante do Bahia

Trajetória de altos e baixos

Lucho Rodríguez marcou seis gols e deu duas assistências em 31 jogos com a camisa do Neom SC nesta primeira temporada na Arábia Saudita. O uruguaio chegou ao Bahia em 2024 com o status de maior contratação da história do clube (cerca de R$ 65,3 milhões) em acordo junto ao Liverpool-URU.

A passagem do atleta no Esquadrão de Aço foi marcada por uma relação de amor e ódio com a torcida tricolor. Ele viveu fase artilheira logo em seus primeiros jogos vestindo azul, vermelho e branco, e passou pelo maior jejum de gols da carreira, mas deu a volta por cima e saiu pela porta da frente.

Revelado pelo Progresso-URU, Lucho Rodríguez ganhou enorme vitrine no mundo do futebol ao se sagrar campeão da Copa do Mundo Sub-20 com direito a gol decisivo na final.