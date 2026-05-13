127 anos de Vitória: relembre a história e os grandes momentos do Leão

- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória comemora nesta quarta-feira, 13 de maio, 127 anos de história. Fundado em 1899 pelos irmãos Artur e Artêmio Valente, o Rubro-Negro Baiano surgiu como o primeiro clube de futebol do Nordeste, apesar de inicialmente ser focado no Críquete, como sugeria o nome de batismo da instituição: “Club de Cricket Victória”, em homenagem ao Corredor da Vitória, bairro de nobre de Salvador, onde moravam os irmãos Valente.

Além de ter sido o primeiro clube de futebol nordestino, o Vitória ainda ganhou destaque por ter sido o primeiro clube social do Brasil constituído integralmente por brasileiros. O pioneirismo seguiu também na criação da Liga Bahiana de Sports Terrestres, que organizou a primeira edição do Campeonato Baiano de Futebol, em 1905.

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O clube conseguiu dois títulos consecutivos nos anos de 1908 e 1909, mas viveu uma seca de conquistas na Bahia até a década de 1950, quando começou um novo capítulo na história do clube.

Profissionalização

O Vitória só se profissionalizou como um clube de futebol em 1953, durante a presidência de Luiz Martins Catharino Gordilho, passando a atuar na Fonte Nova. Naquele momento, o clube tinha apenas dois títulos do Campeonato Baiano, ou seja, menos conquistas que clubes como Galícia (4), Botafogo-BA (7), Ypiranga (10) e o Bahia (13), seu principal rival da atualidade.

A partir daí, o Vitória se consolidou como uma das grandes potências do futebol baiano e nordestino, apesar de ainda ver o Bahia acumular mais títulos no estado nas décadas seguintes.

No entanto, em 1986, veio a segunda virada de chave na história do clube, que trouxe o período de maior sucesso na trajetória do Esporte Clube Vitória.

Barradão: o santuário

A região de Canabrava foi o local escolhido pelo Esporte Clube Vitória para a construção do seu estádio próprio, inaugurado em novembro de 1986 e batizado de Manoel Barradas em homenagem a uma das maiores figuras da história do clube.

Apesar de o aterro na região ter virado motivo para provocações por parte dos rivais, o Vitória se orgulha por ter sido parte fundamental do processo de revitalização e desenvolvimento socioeconômico do bairro de Canabrava, crescendo junto com a população local.

Para além da questão social, o Barradão foi crucial para mudar o patamar do clube na parte esportiva.

Da sua fundação até 1986, quando o estádio foi inaugurado, o Vitória havia conquistado somente 10 títulos do Campeonato Baiano, ou seja, média de uma taça a cada quase nove anos. Após a construção do Barradão, o clube conquistou 20 troféus em 39 edições do torneio estadual.

Ascensão

Durante a década de 1990, o Vitória se organizou internamente e passou a ser um clube de ponta do Brasil, o que se refletiu principalmente nas categorias de base, onde o Leão da Barra se tornou referência nacional.

Nesse período, o clube revelou craques como Bebeto, Dida e Vampeta, que participaram de títulos do Brasil na Copa do Mundo, além de ídolos como Alex Alves e Rodrigo Chagas, que participaram da melhor campanha do clube no Campeonato Brasileiro, em 1993, quando o time só foi parado pelo Palmeiras na final. O Vitória ainda chegou às semifinais da competição em 1999.

A competência dentro e fora de campo se refletiu em seis títulos do Baianão, além de duas conquistas da Copa do Nordeste, em 1997 e 1999.

No entanto, o domínio do Vitória no cenário regional foi ainda maior nos anos 2000, quando o clube foi tetracampeão estadual entre 2002 e 2005, e entre 2007 e 2010. O time ainda conquistou a Copa do Nordeste mais duas vezes nesse período, em 2003 e 2010, ano que também chegou à final da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Santos de Neymar.

Queda

Apesar de ter sido rebaixado mais de uma vez nos anos 2000, chegando até a Série C em 2006, o Vitória conseguiu manter sua estabilidade no cenário regional, o que não aconteceu na segunda metade dos anos 2010.

Mesmo após fazer sua melhor campanha na história do Brasileirão de pontos corridos e terminar em 5º colocado em 2013, o Vitória foi rebaixado no ano seguinte. Em 2015, o clube conseguiu novamente o acesso à primeira divisão, mas viveu uma série de problemas internos que culminaram em mais um rebaixamento, em 2018, que desencadeou a pior fase da história recente do clube.

Depois de brigar contra o rebaixamento na Série B em 2019 e 2020, o Vitória finalmente foi rebaixado para a Série C em 2021, indo pela segunda vez em sua história para a terceira divisão nacional.

Em 2022, o clube viveu uma má campanha no início da competição que quase resultou em uma queda para a Série D. No entanto, o time teve o apoio da torcida e conseguiu se reerguer dentro da competição, alcançando um acesso histórico e retomando os rumos da própria história.

Reconstrução

O Vitória colecionou fracassos no Baianão e na Copa do Nordeste no início de 2023, o que levantou a possibilidade de mais uma campanha complicada na Série B. No entanto, o clube conseguiu contrariar estatísticas e se consagrou campeão da competição, retornando à primeira divisão após cinco anos.

Na temporada seguinte, o Vitória superou o Bahia e voltou a conquistar o Campeonato Baiano, conquista que não vinha desde 2017.

Atualmente, o clube vive seu terceiro ano consecutivo na Série A, apresentando maior estabilidade administrativa e financeira do que em períodos anteriores. Sob o comando de Jair Ventura, a equipe está na 10ª posição do Brasileirão neste momento, com 19 pontos.

Nesta quinta-feira, 13, às 21h30, o Rubro-Negro Baiano entra em campo pelo jogo de volta dos 16 avos-de-final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Barradão.