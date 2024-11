Apesar da derrota, Vitória tem artilheira do Baianão, com 23 gols

O Vitória não conseguiu o título Campeonato Baiano feminino de 2024, mas garantiu a artilharia da competição com Geisi. A atacante balançou as redes adversárias em 23 oportunidades.

Ao Portal A TARDE, Geisi disse que o feito é fruto do trabalho desempenhado pela equipe durante o torneio, e lamentou pela derrota.