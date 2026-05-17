OLHAR PARA O ALTO
Após vencer o Flamengo, Vitória visita o Red Bull Bragantino e quer salto importante
Rubro-Negro ocupa a 10ª colocação e está a apenas três pontos do sexto colocado
Até onde um time bem treinado e em sintonia com sua torcida pode chegar? Essa é uma resposta que o Vitória dará até o fim da temporada. Hoje, às 18h30, o Leão visita o RB Bragantino focado em vencer e dar um salto importante na tabela do Campeonato Brasileiro.
Com 19 pontos, o Rubro-Negro ocupa a 10ª colocação e está a apenas três pontos do sexto colocado, o rival Bahia. Caso vença, o Vitória chegará aos 22 pontos e passará a se colocar em condições de disputar algo além de uma posição intermediária na classificação.
Se depender do nível de confiança da equipe, o cenário é animador. A última quinta-feira marcou um dos capítulos mais importantes da história recente do clube. Diante da sua torcida, no Estádio Manoel Barradas lotado, a equipe comandada por Jair Ventura venceu o Flamengo por 2 a 0, revertendo a derrota por 2 a 1 sofrida na ida, e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.
O grande momento pode servir como combustível para que o time consiga algo que ainda não alcançou neste Brasileirão: vencer fora de casa. Até aqui, o Vitória disputou sete partidas como visitante e ainda não triunfou, acumulando três empates e quatro derrotas.
O desempenho faz do Leão um dos piores visitantes da competição. Apesar disso, a equipe apresentou evolução recente atuando longe do Barradão, especialmente contra Athletico Paranaense e Fluminense, embora tenha saído sem somar três pontos em ambas partidas.
Reencontro
O adversário desta noite, por sua vez, tem campanha apenas razoável dentro de casa: são três vitórias, um empate e três derrotas atuando em Bragança Paulista. O Massa Bruta é comandado por Vágner Mancini – treinador com mais partidas na história do Vitória – e chega pressionado após a eliminação no meio da semana. Depois de empatar o jogo de ida, o RB Bragantino perdeu por 2 a 1 para o Mirassol e deu adeus à Copa do Brasil ainda nesta quinta fase.
O time paulista convive com uma longa lista de desfalques. Davi Gomes, Fabrício, Ryan, Matheus Fernandes, Eduardo e Fabinho estão fora. A boa notícia é o retorno do zagueiro Guzmán Rodríguez.
O Vitória, porém, possui ainda mais problemas. Rúben Ismael, Claudinho, Dudu, Edu, Mateus Silva, Gabriel, Camutanga, Riccieli e Pedro Henrique seguem fora por lesão. Além deles, Ramon e Renato Kayzer cumprem suspensão.
Apesar das ausências, os jogadores disponíveis têm uma motivação especial. Na reta final do Brasileirão passado, o Vitória sofreu uma das derrotas mais dolorosas da era Jair Ventura. O 4 a 0 sofrido para o RB Bragantino, com gols de Eduardo Sasha, duas vezes, Lucas Barbosa e Jhon Jhon, pela 34ª rodada, complicou ainda mais a luta do clube contra o rebaixamento — evitado apenas semanas depois.
Para não reviver aquele cenário e mostrar de vez que o Vitória de 2026 vive outro momento, o Leão precisa vencer, já que sonhar alto, com consciência, não faz mal a ninguém.