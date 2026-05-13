Nova Arena Barradão: Vitória manterá jogos em casa durante as obras

Vitória seguirá no Barradão durante obras da nova arena - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória deu mais um passo no projeto da nova Arena Barradão. Em evento realizado nesta quarta-feira, 13, no gabinete do prefeito de Salvador, Bruno Reis, a diretoria rubro-negra apresentou oficialmente a estrutura executiva, operacional e conceitual da futura modernização do estádio.



Durante a cerimônia, o presidente do clube, Fábio Mota, tranquilizou a torcida ao afirmar que o Barradão seguirá recebendo os jogos do Leão mesmo durante as obras. Segundo o mandatário, a estratégia inicial do projeto permitirá que o estádio continue operando sem necessidade de interdição completa.



De acordo com Fábio Mota, a primeira etapa da construção será concentrada no fechamento do anel do estádio, com a implantação de novas arquibancadas. A medida permitirá a continuidade das partidas no local ao longo da execução das intervenções.

Essa é uma grande notícia, porque vamos conseguir jogar praticamente o tempo inteiro na Arena Barradão Fábio Mota - presidente do Vitória

O dirigente também explicou como será o andamento da primeira fase da obra e revelou que a capacidade do estádio aumentará logo após a conclusão inicial do projeto.



“Primeiro, a gente fecha todo o anel e faz a arquibancada suplementar na frente do prédio onde hoje fica a presidência. Quando concluir a obra do fechamento do anel, chegaremos a cerca de 41 mil lugares. Aí, sim, vamos para o outro lado, onde ficam as cadeiras hoje, e começaremos a construir o prédio que vai abrigar os lounges e os camarotes”, afirmou Fábio Mota.

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É um sonho de muitos, e que a gente está conseguindo realizar depois de muito trabalho, depois de muito esforço. Isso não caiu do céu, a gente foi buscar Fábio Mota - presidente do clube

Arena Barradão

A futura Arena Barradão terá capacidade para 40.597 torcedores e será transformada em um espaço multiuso. O projeto, estimado em R$ 405 milhões e conduzido pela SD Arenas, prevê a construção de 116 camarotes, cobertura completa e estrutura voltada para a realização de grandes eventos e shows ao longo do ano.

Além da modernização das arquibancadas, o novo estádio contará com rooftop panorâmico, restaurantes, terraços cobertos, novos bares e lanchonetes, banheiros ampliados, rede Wi-Fi, painéis informativos e sistemas atualizados de som e segurança.