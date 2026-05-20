Vitória lança camisas especiais do Brasil para a Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Carlo Ancelotti e até o Vitória está em clima de Copa do Mundo. Na tarde desta quarta-feira, 20, o Rubro-Negro anunciou o lançamento de duas camisas em homenagem ao Brasil no Mundial, que será disputado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

A primeira peça carrega o tradicional amarelo que popularizou a Seleção, enquanto a segunda é predominantemente branca em homenagem às cores da bandeira do país. As peças serão vendidas a partir do dia 10 de abril nas lojas oficiais do clube baiano.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por aqui, o Hexa já é realidade! Esporte Clube Vitória - Em publicação nas redes sociais

Veja:

1 de 4 | Foto: Divulgação | ECVitória

2 de 4 | Foto: Divulgação | ECVitória

3 de 4 | Foto: Divulgação | ECVitória

4 de 4 | Foto: Divulgação | ECVitória

As camisas não serão usadas como uniformes dos jogadores em jogos oficiais e foram produzidas exclusivamente para uso da torcida. O lançamento oficial de uma camisa em homenagem à Seleção Brasileira não é um movimento inédito do Vitória. Em 2022, por exemplo, ano da Copa do Mundo disputada no Catar, o Rubro-Negro aproveitou a onda e lançou um uniforme amarelo.

Camisa lançada pelo Vitória para a Copa do Mundo de 2022 - Foto: Divulgação | ECVitória