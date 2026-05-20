CLIMA DO HEXA
Vitória lança camisas especiais do Brasil para a Copa do Mundo 2026
Modelos em amarelo tradicional e branco foram desenhados para a torcida rubro-negra
A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Carlo Ancelotti e até o Vitória está em clima de Copa do Mundo. Na tarde desta quarta-feira, 20, o Rubro-Negro anunciou o lançamento de duas camisas em homenagem ao Brasil no Mundial, que será disputado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá.
A primeira peça carrega o tradicional amarelo que popularizou a Seleção, enquanto a segunda é predominantemente branca em homenagem às cores da bandeira do país. As peças serão vendidas a partir do dia 10 de abril nas lojas oficiais do clube baiano.
Por aqui, o Hexa já é realidade!Esporte Clube Vitória - Em publicação nas redes sociais
Veja:
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As camisas não serão usadas como uniformes dos jogadores em jogos oficiais e foram produzidas exclusivamente para uso da torcida. O lançamento oficial de uma camisa em homenagem à Seleção Brasileira não é um movimento inédito do Vitória. Em 2022, por exemplo, ano da Copa do Mundo disputada no Catar, o Rubro-Negro aproveitou a onda e lançou um uniforme amarelo.
DUAS PAIXÕES, O NOSSO MANTO 🇧🇷🦁— EC Vitória (@ECVitoria) May 20, 2026
Pra você que perguntava, o Vitória vai ter camisa pra torcer pelo Brasil, SIM! E não é só uma, são DUAS versões: a tradicional amarelinha e a alternativa branca.
Por aqui, o Hexa já é realidade!
A partir do dia 10/06 nas lojas oficiais ⚡️… pic.twitter.com/y94AJ8AVMt