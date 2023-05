Edição 2023 do Salvador Challenge de Crossfit é encerrada com sucesso

No último final de semana, a capital baiana sediou o Salvador Challenge, considerado o maior evento de Crossfit do Norte-Nordeste. Mais de 300 atletas participaram da disputa, que envolveu competições de três categorias: Scaled, Intermediário e RX.



No sábado, 20, as competições ocorreram no Salvador Shopping, e os atletas demonstraram suas habilidades e determinação. No dia seguinte, a Arena Alcateia, localizada no Arena Parque Santiago, ofereceu uma estrutura adequada e propícia para o evento.

Este ano, o Salvador Challenge homenageou Tom Oliveira, confeiteiro e árbitro de Crossfit nas edições anteriores, que faleceu em janeiro, vítima de um latrocínio em Salvador. Durante o evento, sua memória foi honrada e seu espírito de dedicação e paixão pelo Crossfit serviu de inspiração para todos os competidores.

O Salvador Challenge reafirmou seu compromisso em promover o Crossfit na região, incentivando a prática esportiva, o espírito de competição saudável e a superação pessoal. Com o sucesso desta edição, as expectativas para as próximas são ainda maiores, prometendo atrair um número cada vez maior de entusiastas e atletas dispostos a se desafiarem e alcançarem novos patamares no Crossfit.